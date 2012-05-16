نمایشگاه یادمان عملیات مرصاد در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر از کرمانشاه، در سومین روز از جشنواره تولیدات مراکز استان‌های حوزه هنری نمایشگاه یادمان عملیات مرصاد بعدازظهر چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه با حضور محسن مومنی رئیس حوزه هنری و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه در منطقه عملیاتی تنگه مرصاد افتتاح شد.

در این نمایشگاه سیر حوادث منجر به حمله منافقین به ایران بعد از پذیرش قطعنامه 598 به صورت تابلوهایی مصور به نمایش گذاشته است.

همچنین معرفی شهدای این عملیات و نیز نمایش برخی از دست‌نوشته‌ها و وسایل به جای مانده از آنها از دیگر بخش‌های این نمایشگاه به شمار می رود.

در ادامه این برنامه که هم اکنون در تنگه مرصاد کرمانشاه در حال برگزاری است، 60 عنوان کتاب دفاع مقدس که توسط مراکز استانی حوزه هنری در سال گذشته تولید شده است، رونمایی می‌شود.

تجلیل از نفرات دوم و سوم بخش ادبیات پایداری سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری نیز از دیگر بخش‌های این برنامه خواهد بود که در ادامه و پس از نماز مغرب و عشاء با برگزاری مراسم شب خاطره در محل این نمایشگاه ادامه خواهد یافت.