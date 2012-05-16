زنان سرپرست خانوار همدانی در دریافت مجوز مشاغل خانگی اولویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضا قلی زاده ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از زنان نمونه سرپرست خانوار همدان با بیان اینکه نیمی از جمعیت انسانی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: بهره‌گیری منطقی از توانایی زنان باید مورد توجه قرار گیرد.

پروانه رضاقلی زاده اضافه کرد: باید به جایگاه و توانمندی زنان توجه ویژه شود و این باور را به عینیت رساند که زنان نیز همدوش مردان در ساختن اقتصادی پابرجا و توسعه پایدار کمک می کنند.

وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار قشر ویژه‌ای هستند در سطر امور برنامه‌ریزی بانوان و خانواده قرار گرفته اند هستند، گفت: این گروه علاوه بر اداره امور زندگی خود، در کنار مسائل و مشکلات خاص خود در جامعه و در عرصه کار و تولید فعالیت می‌کنند.

مدیرکل امور بانوان استاندار همدان یادآور شد: در ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به صراحت به ارائه تسهیلات، اشتغال‌زایی و توانمندسازی زنان اشاره شده و در این زمینه باید زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار گیرند.

وی در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک مرکز امور بانوان و خانواده با صندوق مهر رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه در سال گذشته با اولویت قرار دادن زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند، منعقد شد که در این راستا 400 میلیون تومان برای این اقشار و 250 میلیون تومان تسهیلات نیز برای تعاونی ویژه بانوان در نظر گرفته شد.

رضاقلی‌زاده افزود: طبق دستور رئیس جمهور، زنان کارآفرینی که خود سرپرست و سرپرست خانوار هستند، می‌توانند از مبالغ یارانه نقدی به منظور ضمانت وام اشتغال‌زایی استفاده کنند.

وی پرداخت حق عائله ‌مندی به زنان شاغل سرپرست خانوار را از مهمترین کارهای انجام گرفته توسط امور زنان و خانواده دانست و گفت: اضافه شدن سه سال به استخدام بانوان، دورکاری با اولویت دادن به زنان سرپرست خانوار و دارای فرزند شیرخوار، راه‌اندازی بیمه زنان خانه‌ دار، اعطای تسهیلات 30 میلیون تومانی به فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی و شیلات و دامپروری را از دیگر فعالیت‌های امور بانوان است.