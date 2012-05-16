مجروح شدن 75 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی 24 ساعت گذشته 979 تماس مددجو و 147 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 139 ماموریت شد.
تصادف موتورسیکلت
وی ادامه داد: در این مدت همچنین 50 تصادف موتورسیکلت با 59 مجروح رخ داد.
معاون اورژانس قم تصادف 2 موتورسیکلت را از جمله این حوادث ذکر کرد و ابراز داشت: این حادثه در خیابان آذر روی داد که چهار مصدوم برجای گذاشت.
وی برخورد عابر و موتورسیکلت را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و عنوان داشت: این حادثه در خیابان کیوانفر رخ داد که سه مجروح برجای گذاشت.
برخورد پراید با گارد ریل
فراهانی در ادامه از برخورد پراید با گارد ریل خبر داد و گفت: در این حادثه که در اتوبان قم - تهران رخ داد سه نفر مجروح شدند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت: طی 24 ساعت گذشته 65 فقره تصادف در قم روی داد که 75 مجروح برجای گذاشت.
مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی 24 ساعت گذشته 979 تماس مددجو و 147 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 139 ماموریت شد.
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