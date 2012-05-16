مجروح شدن 75 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی 24 ساعت گذشته 979 تماس مددجو و 147 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 139 ماموریت شد.



تصادف موتورسیکلت



وی ادامه داد: در این مدت همچنین 50 تصادف موتورسیکلت با 59 مجروح رخ داد.



معاون اورژانس قم تصادف 2 موتورسیکلت را از جمله این حوادث ذکر کرد و ابراز داشت: این حادثه در خیابان آذر روی داد که چهار مصدوم برجای گذاشت.



وی برخورد عابر و موتورسیکلت را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و عنوان داشت: این حادثه در خیابان کیوانفر رخ داد که سه مجروح برجای گذاشت.



برخورد پراید با گارد ریل



فراهانی در ادامه از برخورد پراید با گارد ریل خبر داد و گفت: در این حادثه که در اتوبان قم - تهران رخ داد سه نفر مجروح شدند.