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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۰

فراهانی به مهر خبر داد:

مجروح شدن 75 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

مجروح شدن 75 نفر در حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم گفت: طی 24 ساعت گذشته 65 فقره تصادف در قم روی داد که 75 مجروح برجای گذاشت.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طی 24 ساعت گذشته 979 تماس مددجو و 147 تماس مزاحم در اورژانس قم به ثبت رسید که منجر به انجام 139 ماموریت شد.

تصادف موتورسیکلت

وی ادامه داد: در این مدت همچنین 50 تصادف موتورسیکلت با 59 مجروح  رخ داد.

معاون اورژانس قم تصادف 2 موتورسیکلت را از جمله این حوادث ذکر کرد و ابراز داشت: این حادثه در خیابان آذر روی داد که چهار مصدوم برجای گذاشت.

وی  برخورد عابر و موتورسیکلت را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و عنوان داشت: این حادثه در خیابان کیوانفر رخ داد که سه مجروح برجای گذاشت.

برخورد پراید با گارد ریل

فراهانی در ادامه از برخورد پراید با گارد ریل خبر داد و گفت: در این حادثه که در  اتوبان قم - تهران رخ داد سه نفر مجروح شدند.

کد مطلب 1604459

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