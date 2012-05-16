مهار آتش در انبار دستمال کاغذی/ سقوط زن جوان به دره

سمار ساختمان 5 طبقه را به آتش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه، نشت گاز از اتصالات سماور آتش سوزی ساختمان 5طبقه شد که با تلاش آتش نشانان به سرعت خاموش شد.

وقوع این آتش سوزی دیروز به سامانه 125 اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای ایستگاه 18 به محل این حادثه در خیابان ولیعصر، خیابان میرهادی اعزام شدند.

علی جبارزاده فرمانده آتش نشانان حاضر در محل گفت: در زمان رسیدن نیروهای عملیات دود غلیظی از این ساختمان 5 طبقه متصاعد می شد که آتش نشانان به سرعت به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول به خاموش کردن آتش و گروهی دیگر جهت بازدید و نجات محبوسین احتمالی وارد ساختمان شدند.

وی با اشاره به نجات نگهبان ساختمان افزود: آتش نشانان پس از بررسی محل حادثه نگهبان ساختمان را که میان دود گرفتار شده بود به جای امن انتقال و جهت مداوا به امدادگران اورژانس سپردند.

جبارزاده همچنین علت این آتش سوزی را نشت گاز از اتصالات سماور اعلام کرد.

آتش سوزی در انبار دستمال کاغذی

آتش سوزی در انبار نگهداری دستمال کاغذی و بهداشتی مهار شد.

روز گذشته در پی آتش سوزی یک انبار نگهداری مواد سلولزی و دستمال های کاغذی، نیروهای امداد رسان ایستگاه های آتش نشانی و خدمات ایمنی 1، 3، 67 و 91 ساعت 11 و15 دقیقه عازم میدان شوش، خیابان صاحب جمع، خیابان انبار گندم شدند.

آتش نشانان پس از آغاز عملیات در فاز نخست توان خود را در جلوگیری از سرایت آتش به اماکن مجاور معطوف کردند. این اقدام پس از گذشت 30 دقیقه باعث مهار کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به ساختمان های مجاور شد.

مرتضی اصفهانی مدیر منطقه یک که در محل عملیات حضور داشت با اشاره به وضعیت این حادثه و مختصات آتش سوزی گفت: انبار دو طبقه نگهداری مواد سلولزی بهداشتی و دستمال کاغذی در این حادثه دچار آسیب شده بود به نحوی که طبقه اول به متراژ 100 متر به طور کامل شعله ور شده و دود ناشی از این آتش سوزی محدوده اطراف انبار را پوشانده بود. آتش نشانان با استفاده از تجهیزات کامل انفرادی از دو سمت اقدام به مهار و خاموش کردن آتش کردند.

وی علت حادثه را نامشخص و در حال بررسی عنوان کرد ودرباره خسارت این آتش سوزی خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از همکاران آتش نشان از ایستگاه 91 در این عملیات دچار آسیب از ناحیه کتف و پا شد که توسط عوامل اورژانس جهت مداوا به مراکز درمانی انتقال داده شد اما خوشبختانه با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی، به کارگران انبار و ساکنان محدوده آن خسارتی وارد نشد.

خودروی پارک شده آتش گرفت

وجود اشکال در سیستم برق خودرو سواری باعث آتش سوزی آن شد .

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران درپی اطلاع رسانی مردم مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه پراید در ساعت 20 و37 دقیقه شب گذشته بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 65 را به محله فلاح، میدان بهاران، اعزام کرد. پس از رسیدن به محل مشاهده شد یک دستگاه خودروی پراید از قسمت کاپوت و گلگیر و لاستیک های جلو شعله ور و درحال سوختن است.

آتش نشانان بی درنگ با دو دستگاه خاموش کننده، آتش سوزی خودرو را مهار و کاملا خاموش کردند و پس از ایمن سازی محل و تحویل خودرو به مالک و دادن تذکرات ایمنی محل را ترک کردند.

سقوط زن جوان به دره

سهل انگاری و بی توجهی زن جوان در جاده کوهسار سقوط وی را به داخل دره به دنبال داشت.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی شامگاه دیروز در جریان سقوط این فرد به داخل دره قرار گرفت و بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 74 را پارک کوهسار بعد از کیوسک نیروی انتظامی اعزام کرد.فریدون قاضی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: براساس گفته شاهدان این زن 26 ساله به نام سارا بدون توجه به ارتفاع دره و سست بودن خاک، کنار جاده نشسته بود که ناگهان تعادلش بر هم خورده و به داخل دره سقوط می کند.

