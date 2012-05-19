غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی حوزه هنری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم که پخش آن برعهده حوزه هنری است در نیمه دوم سال به روی پرده می‌رود."بوسیدن روی ماه" نیز که از دیگر فیلم‌های حوزه هنری است در مهرماه 91 اکران خواهد شد.

در خلاصه داستان اولین فیلم بلند سینمایی صافی آمده است: "شاهین نوجوانی هیجده ساله و ساکن بندر بوشهر است. او که سال‌ها پیش پدر محیط بانش را در مواجهه با قاچاقچیان پرنده از دست داده، اکنون به واسطه مشکلات و شرایط پیچیده زندگی خانوادگی، بر سر یک دوراهی قرار گرفته است: وفاداری به شغل پدر یا پا گذاشتن در راه قاتلین وی. تلاش شاهین در رویارویی با طبیعت و حوادث خشنِ پیرامونش، ماجراهای این فیلم را رقم می‌زند.

عوامل تولید "بالابان" عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده، کارگردان، تدوینگر، طراح صحنه و لباس: سیدرضا صافی، مدیران تصویربرداری: سیدرضا مهیمنیان، پیام عزیزی، صدابردار: سیدمهدی حسینی‌ور، صداگذار: آرمین بهاری، آهنگساز: مهدی امانی، مدیران تولید: موسی‌الرضا حامدی‌خواه و امیرحسین فلاحت پیشه، اسپیشیال افکت و اتالوناژ دیجیتال: محمدحسین نجفی

چهره‌پرداز: غلامرضا رستم‌زاد، احسان روناسی.

محمدحسین دریابگرد، صادق زارعی، ایرج صغیری، حیدر مظفری، آریا بهرام نژاد، مریم رنجبر، هادی ارشدپور، سیروس ولی زاده، حشمت‌الله غضنفر، فرشید تربیت، قحطبه فخرائی، حسن غلامی، امین چاهشوئی، سیدعلی هدایت، جوهر تنگستانی، حسین قفلی، داود داودی و... بازیگران "بالابان" هستند.