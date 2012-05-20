"فرشتگان قصاب" در انتظار حمایت مرکز گسترش است

محمد قهرمانی به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پروانه ساخت فیلم سینمایی " فرشتگان قصاب" به کارگردانی و نویسندگی سهیل سلیمی را دریافت کردیم. این فیلم درباره قاچاق اعضای بدن در افغانستان است.

وی افزود: "فرشتگان قصاب" در حوزه بین الملل ساخته می شود. اما فیلمبرداری در ایران انجام خواهد شد. ما لوکیشن ها را هم انتخاب کردیم. البته چون اولین کار بلند سینمایی سهیلی است منتظر حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستیم. تلاش می کنیم فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده شود.

قهرمانی تهیه کننده فیلم "غریبه" درباره مراحل فنی گفت: حسین مهدوی کار صداگذاری را به تازگی آغاز کرده است. ساخت موسیقی نیز توسط بهزاد عبدی در اکراین ادامه دارد.

فیلم سینمایی "غریبه" به کارگردانی حمید بهمنی به موضوع اشغال عراق در سال 2005 می‌پردازد و جمشید هاشم‌پور، کوروش تهامی، بهنوش طباطبایی، امیرحسین صدیق شریف و لوریت حنینو هنرمند لبنانی از جمله بازیگران آن هستند.

