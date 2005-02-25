دومين همكاري جود لاو و آنتوني مينگلا شكل مي گيرد

" جودلاو " درنمايي ازفيلم " كوهستان سرد "
به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه انگليسي موافقتش را براي حضوردرفيلم " شكستن شيشه ها ووارد شدن " اعلام كرد.
"لاو" كه درپروژه قبلي اين كارگردان تحت عنوان " كوهستان سرد " نيزحضورداشت توافق كرد كه دراين فيلم نقش يك مهندس معماررا بازي كند.
اين اثربراساس فيلمنامه " مينگلا " جلودوربين مي رود وشرح حال گروهي ازساكنان لندن است كه هركدام به يك طبقه اجتماعي تعلق دارند.
اين فيلمسازتصميم دارد كه فيلم جديدش را درلندن فيلمبرداري كند وبه احتمال بسيارازحضور" دايانا دامبراوا" دراين اثرسود مي جويد.
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