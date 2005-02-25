با فيلم شكستن شيشه و وارد شدن دومين همكاري جود لاو و آنتوني مينگلا شكل مي گيرد

" جود لاو" هنرپيشه مطرح فيلمهاي " هوش مصنوعي " و" جاده اي به سوي تباهي " بزودي دربرابردوربين " آنتوني مينگلا " قرارمي گيرد.