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۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۱

مددکار در گفتگو با مهر:

فروزش "پنج عصر" را به جشنواره کودک و نوجوان می‌برد

فروزش "پنج عصر" را به جشنواره کودک و نوجوان می‌برد

تهیه‌کننده "پنج عصر" عنوان کرد، تلاش می‌کنیم این فیلم برای حضور در جشنواره کودک و نوجوان آماده نمایش شود.

مهدی مددکار در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون فیلمنامه زیر نظر ابراهیم فروزش کارگردان و مهدی حمزه نویسنده فیلمنامه بازنویسی می‌شود. حسن مهدوی‌فر هم بعنوان مشاور متن در این کار مشارکت دارد.

وی افزودک بازنویسی تا پایان خردادماه به اتمام می‌رسد و ما اوایل تابستان کار را کلید می‌زنیم. این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان است، داستان چند بچه  است که می‌خواهند به پدربزرگ خود کمک کنند و درگیر ماجراهایی می‌شوند.

این تهیه‌کننده ادامه داد: این فیلم جنبه گردشگری و معرفی مکان تاریخی اصفهان هم دارد. تمام لوکیشن‌ها در این شهر است و بازیگران نیز از میان هنرمندان این شهر انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1604491

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