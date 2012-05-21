مهدی مددکار در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون فیلمنامه زیر نظر ابراهیم فروزش کارگردان و مهدی حمزه نویسنده فیلمنامه بازنویسی می‌شود. حسن مهدوی‌فر هم بعنوان مشاور متن در این کار مشارکت دارد.

وی افزودک بازنویسی تا پایان خردادماه به اتمام می‌رسد و ما اوایل تابستان کار را کلید می‌زنیم. این فیلم که در ژانر کودک و نوجوان است، داستان چند بچه است که می‌خواهند به پدربزرگ خود کمک کنند و درگیر ماجراهایی می‌شوند.

این تهیه‌کننده ادامه داد: این فیلم جنبه گردشگری و معرفی مکان تاریخی اصفهان هم دارد. تمام لوکیشن‌ها در این شهر است و بازیگران نیز از میان هنرمندان این شهر انتخاب خواهند شد.