تيم سازمان ملل تحقيق در باره ترور رفيق حريري را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سه تن از افسران عالي رتبه پليس ايرلند كه به در خواست سازمان ملل روز گذشته وارد لبنان شدند اعلام كردند تحقيقات آنان كاملا بي طرفانه و حرفه اي خواهد بود .



پيتر فيتث جرالد معاون كميسر نيروهاي پليس ملي ايرلند امروز به خبرنگاران گفت : اين تيم تحقيق ظرف چهار هفته آينده گزارش خود را ارائه خواهد داد كه به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اجازه خواهد داد به موقع گزارش خود را به شوراي امنيت ارائه دهد .



وي ضمن استقبال از اعلام همكاري دولت لبنان با اين هيات گفت : من مشتاق هستم همكاري نزديكي با مقامات لبناني داشته باشم و پيشرفت آنان در زمينه تحقيق درباره اين جنايت هولناك را بشنوم .

فيتث جرالد را در اين سفر مارتين دونلان رئيس پليس ملي در امور بازجويي جنايي و پت ليهي رئيس خدمات حمايت ملي همراهي مي كنند .



اين پليس عالي رتبه ايرلندي همچنين خاطرنشان كرد : در يك يا دو روز آينده همكاران ديگري كه در امور سياسي و حقوقي تخصص دارند به ما خواهند پيوست .

اين تيم تحقيق سازمان ملل مذاكرات با سليمان فرنجيه وزير كشور لبنان را آغاز كرده و انتظار مي رود عصر امروز از محل انفجار بمب كه رفيق حريري و هفده تن از همراهان وي در آن كشته شدند بازديد كنند .