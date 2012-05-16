استقلال با شکست "نسف" حریف سپاهان شد/ صعود تمامی نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای نسف قارشی ازبکستان و استقلال ایران از ساعت 19 امروز چهارشنبه برگزارکننده دیداری در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا بودند. این بازی که به میزبانی نسف در ورزشگاه قارشی برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر تیم استقلال انجامید تا شاگردان مظلومی به عنوان تیم دوم گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به جمع 16 تیم برتر این رقابتها صعود کنند.
استقلال این بازی را خیلی خوب آغاز کرد و در دقیقه 10 توسط "گوران یرکوویچ" به گل اول رسید. این مهاجم صربستانی روی پاس دقیق خسرو حیدری گل برتری آبی پوشان را به ثمر رساند و تیمش را با یک گل پیش انداخت. آبی پوشان در ادامه بازی حملات تیم ازبکستانی را به خوبی کنترل کرده و نیمه اول را با پیروزی یک بر صفر پشت سر گذاشتند.
شاگردان مظلومی نیمه دوم را نیز با گلزنی آغاز کردند. در دقیقه 49 خسرو حیدری توپی را به روی دروازه نسف قارشی ارسال کرد که به دست مدافع این تیم برخورد کرد تا داور در سوت خود به نشانه پنالتی بدمد. ضربه پنالتی را مجتبی جباری در دقیقه 50 به راحتی وارد دروازه تیم میزبان کرد و استقلال را به دومین گل رساند.
با گل جباری خاطر آبیپوشان برای پیروزی کمی آسودهتر شد و حتی اخراج مهدی امیرآبادی در دقیقه 69 تغییری در آهنگ بازی این تیم به وجود نیاورد. استقلال در نهایت با نتیجه 2 بر صفر میزبان ازبکستانی خود را شکست داد و با 11 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود خود به جمع تیمهای برتر این رقابتها را قطعی کرد. با این نتیجه دیدار تیمهای الریان قطر و الجزیره امارات که در این چارچوب امشب در ورزشگاه احمد بن علی الریان برگزار میشود، تشریفاتی شد.
با صعود تیم استقلال به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا جمع تیمهای ایرانی حاضر در این مرحله از مسابقات به سه تیم رسید. پیش از این تیمهای سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران نیز به این مرحله از رقابتها صعود کرده بودند. استقلال در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمان آسیا روز سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم سپاهان میرود.
