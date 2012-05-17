پیشگیری اجتماعی مطلوب ترین نتیجه را در کاهش جرایم به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهرام نوروزی در همایش فرماندهان و روسای کلانتری همدان افزود: حوزه های پیشگیری قضایی، انتظامی و اجتماعی از بخش های فعال در امر پیشگیری هستند.

وی با بیان اینکه پلیس در ماموریت های مختلف و شبانه روزی با اقشار مختلف جامعه ارتباط مستقیم دارد، گفت: پیشگیری اجتماعی نقش مهمی در ارتقا امنیت و کاهش جرایم دارد.

نوروزی ارتباط و تعامل نیروی انتظامی استان همدان با مردم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در راس قرار دادن پیشگیری اجتماعی در ماموریت ها و تعامل مطلوب انتظامی استان همدان با مردم، به خصوص در ایام نوروز و انتخابات موجب رضایتمندی قابل توجه مردم از مجموعه نیروی انتظامی این استان شده است.

وی با بیان اینکه همدان از لحاظ ترافیکی در یک پنج راهی ویژه و حساس قرار دارد، عنوان کرد: این استان دارای راه های مواصلاتی به استان کردستان، کرمانشاه، لرستان، قزوین، ساوه و اراک است که به شکل تخصصی بر ترافیک های امنیتی و ترددی نظارت مطلوب دارد.

میزان بروز جرایم و تخلفات در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ناچیز است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان نیز در این همایش میزان بروز جرایم و تخلفات در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را بسیار ناچیز برشمرد.

جعفر شهبازی ایمان قوی، حس خدمت گزاری، کار آزمودگی و تعهد را عامل کم بودن جرایم در نیروهای مسلح عنوان کرد.

وی افزود: اندک جرایم موجود در نیروهای مسلح، ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی ماموران در حین انجام خدمت است.

آگاهی بخشیدن به کارکنان انتظامی موجب هوشیاری بیش از پیش آنان می شود

وی برگزاری این همایش را راهکاری برای کاهش جرایم با ابزار آگاه سازی دانست و عنوان کرد: برگزاری این همایش‌ها و آگاهی بخشیدن به کارکنان انتظامی موجب هوشیاری بیش از پیش آنان شده که در نتیجه میزان جرایم به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان واسطه رفع اختلاف و ضامن شدن در بین دعاوی برای ایجاد صلح و اخذ رضایت شاکی را یکی از دام های بروز جرم از سوی ماموران دانست.

شهبازی گفت: در چنین شرایطی اگر شاکی به حق خود نرسد از مامور نیروی انتظامی که ضامن و واسطه بین دعاوی بود شکایت می کند و موجب بروز مشکل برای مامور انتظامی می شود.

شهبازی به اموال توقیف شده از سوی پلیس در ماموریت ها اشاره کرد و اظهار داشت: اموال توقیف شده در اختیار دولت است .

وی خطاب به مسئولان کلانتری ها و پاسگاه ها گفت: برخی اوقات در کلانتری‌ها ازمتهم، برای رفع اتهام شهود خواسته می شود و این در حالی است که طبق قوانین، این شاکی است که باید حق دفاع از خود را داشته باشد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان گفت: بازرسی از منزل متهمان با هماهنگی با مسئول قضایی نیز باید در انجام ماموریت ها لحاظ شود.

آموزش چهره به چهره پلیس به بیش از 400 هزار شهروند درسال گذشته

جانشین انتظامی استان همدان نیز با اشاره به نقش تاثیر گذار آموزش در کاهش جرایم، از آموزش پلیسی به 400 هزار شهروند همدانی در این استان خبر داد.

مهدی مهدیان نسب گفت: آموزش نقش مهمی در همراه و همفکر کردن مردم در انجام ماموریت های پلیس دارد که در همین راستا سال گذشته400هزار نفر شهروند آموزش ویژه پلیس دیدند.

وی به آموزش های کامل و همه جانبه پلیس اشاره کرد و گفت: این آموزش ها در حوزه پلیس راه، راهور، پیشگیری، امنیت، مواد مخدر و آگاهی است که نتیجه آن کاهش قابل توجه جرایم است.

جانشین انتظامی استان همدان هدف از برگزاری همایش را ارائه راهکار هایی تخصصی برای مقابله، مهار، کشف و پیش گیری از جرائم اعلام کرد.