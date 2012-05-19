انتظار ناتمام متقاضیان مسکن مهر میناب برای خانه دار شدن

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مسکن مهر شهرستان میناب با سه هزار و 75عضو در قالب هشت تعاونی از سال 1386فعالیت خود را آغاز کرد و با گذشت شش سال، بهره برداری از این پروژه در هاله ای از ابهام است. تعدد تعاونی ها با عناوین متفاوت به همراه شعارهای جذاب، علاقه مندان به عضویت در این تعاونی ها را امیدوارکرده بود که با اندک آورده ای در مدت زمان کوتاه صاحب سرپناه خواهند شد.

تورم دست انداز مسکن مهر

اما کسی خبر نداشت روزی کابوس تورم آنها را مجبور می سازد برای افزایش سهم آورده خود تا مبلغی بالغ بر 13میلیون تومان مجبور به دریافت وام هایی با سود 30 درصد کند و یا اینکه به بهانه عدم همکاری برخی اعضا در تکمیل سهم آورده باید مجبور به پذیرفتن واحدهای ناقص و استفاده مصالح غیر استاندارد و دارای نواقص و مشکلات فنی کند.

استفاده مشترک چند واحد از یک انشعاب

با همه مشکلات و موانع موجود برخی از تعاونی ها توانسته اند به درصدی از تعهدات خود عمل کنند و تعدادی از واحدها را به مرحله نازک کاری و حتی بهره برداری برسانند، اما متاسفانه آماده نبودن زیرساختها و تاسیسات اعضای این تعاونی ها را همچنان در پشت درهای بسته مسکن مهر نگه داشته است.

در برخی از پروژه ها با گذشت زمانی بالغ بر شش سال هنوز خط شبکه انتقال برق در نظر گرفته نشده و یا اینکه نیاز به توسعه دارد. نکته جالب تر در برخی تعاونی ها استفاده انشعاب مشترک آب برای چندین واحد است که این شیوه منسوخ به قبل از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها بر می گردد.

مشکل فاضلاب شهری گریبانگیر مسکن مهر

مردم میناب سالهاست که در انتظار بهره برداری از طرح جمع آوری فاضلاب شهری این شهر هستند اما این گره سردرگم، بدون راه حل سال به سال و نسل به نسل تکرار می شود.

با احداث و بهره برداری از مسکن مهر در شهرستان میناب، عملا آماری بالغ بر سه هزار و 75 اشتراک به این طرح نیمه کاره اضافه خواهد شد که متاسفانه به دلیل تکمیل نبودن طرح جمع آوری فاضلاب شهری باید به دنبال راه دیگری برای دفع فاضلاب مسکن مهر در این شهر بود.

یکی از شیوه های مرسوم برای دفع فاضلاب حفر و احداث چاه های جذبی است اما با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان، این شیوه در مناطقی که پروژه های مسکن مهر بنا شده به علت نوع خاک غیر قابل اجرا است.

عدم توجه به معماری اسلامی

در یکی از تعاونیهای مسکن مهر که بالغ بر 300 عضودارد به دلیل بی توجهی ناظران پروژه، پیمانکار بدون رعایت مسائل اعتقادی و دینی اقداماتی را انجام داد که پس از اعتراض اعضا و دستور فرماندار شهرستان برای رفع نواقص موجود، پیمانکار به دلیل کمبود فضا نتوانسته این مسئله به صورت کامل مرتفع کند.

در نظر نگرفتن پارکینگ برای همه واحدها، استفاده از پنجره های معمولی در برخی تعاونی ها، لحاظ نکردن نرده برای راه پله ها، نداشتن آسانسور و محوطه سازی، از نواقص و معایب پروژه مسکن مهر در شهرستان میناب است.

عدم همکاری اعضا علت تاخیر

فرماندار شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بزرگترین علت تاخیر در بهره برداری از مسکن مهر شهرستان، عدم همکاری اعضا در تکمیل سهم آورده آنان است.

مسعود قانعی فرد با بیان اینکه بانکهای عامل، تسهیلات مسکن را به صورت مرحله ای در اختیار تعاونی ها قرار می دهند، اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از پروژه مسکن مهر مستلزم همکاری بیشتر اعضا است.

وی با اشاره به انعقاد توافقنامه صورت گرفته بین بانکهای عامل و تعاونی های فعال، عنوان کرد: تلاش داریم در آینده ای نزدیک حدود 600 واحد از پروِژه های آماده مسکن مهر را به بهره برداری رسانیم.

قانعی فرد در رابطه با حل مشکل فاضلاب مسکن مهر افزود: از آنجایی که پروژه جمع آوری فاضلاب شهری شهرستان میناب با تاخیر دنبال می شود برای دفع فاضلاب مسکن مهر میناب اقدام به حفر چاه های جذبی موقت خواهد شد.

وی تاکید کرد: ادارات و دستگاه های مربوطه شهرستان برای تسهیل در بهره برداری از این طرح بزرگ از هیچ تلاشی فرو گذار نیستند.

قانعی فرد اضافه کرد: علاوه بر مهندسان ناظر فعال در هر تعاونی، مسکن شهرسازی و دفتر فنی فرمانداری میناب نیز بر نحوه اجرا و احداث پروژه ها نظارت دارند اما مسئولیت رفع نواقص و معایب احتمالی با ناظرین فعال در تعاونی ها است.

تعاونیهای فعال در شهرستان میناب به ترتیب، تعاونی مهر رضوان با یک هزار و 48 عضو، تعاونی بنیادسازان با 552عضو، تعاونی مهرقلعه با 380 عضو، تعاونی خادم گستران با 312عضو، تعاونی مهر عدالت با 300 عضو، تعاونی مسکن کارکنان جهاد با 154عضو، تعاونی نگاه نو با 138 عضو و تعاونی مسکن آموزش و پرورش با 80 عضو است.

با توجه به تورم ایجاد شده و در پی آن بالا رفتن قیمت تمام شده واحدهای احداث شده در قالب طرح مسکن مهر، تسهیلات 20میلیون تومانی مسکن برای تکمیل این پروژه کافی نخواهد بود.

البته با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش 50 درصدی تسهیلات مسکن شهری، روزنه های امید، برای به واقعیت پیوستن رویای متقاضیان مسکن مهر در میناب به وجود آمده اما تا این مصوبه در دالانهای قانونی، ابلاغ و در بانکها اجرایی شود، همچنان اجاره نشینی ادامه خواهد داشت.