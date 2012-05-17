سایه بحران اقتصادی بر پلیس انگلیس/ هشدار پلیس به وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، وزیر کشور انگلیس قرار است در کنفرانس سالانه فدراسیون پلیس که اتحادیه صنفی نیروهای پلیس انگلیس محسوب می شود، حضور یابد تا با افسران پلیس حاضر در کنفرانس گفتگو کند.



انتظار می رود که وزیر کشور بودجه پلیس را بیست درصد کاهش دهد و ترزا می تاکید دارد که دولت از کاهش بودجه و تغییر ساختار پلیس عقب نشینی نخواهد کرد.



سخنرانی او در کنفرانس فدراسیون پلیس در سال گذشته "سکوت اهانت آمیز" افسران پلیس را به همراه داشت، اما امسال انتظار می رود که فدراسیون پلیس به وزیر کشور بگوید که اقدامات او پلیس انگلیس را "ویران" خواهد کرد.



علاوه بر اختلاف اساسی بر سر کاهش یک پنجم بودجه پلیس، فدراسیون با طرح دولت برای تغییر شرایط کار و حقوق پلیس، و همچنین خصوصی سازی بسیاری از مشاغل مخالف است.



وزیر کشور قبلا گفته بود که بعد از اصلاحات، افراد پلیس حقوق خوبی دریافت خواهند کرد و از مزایای بازنشستگی خوبی هم برخوردار خواهند بود،اما پل مککیور، رییس فدراسیون پلیس می گوید که پلیس انعطاف پذیری کمتر، افسران کمتر و خط مقدم ضعیف تری خواهد داشت.



چند روز پیش، هزاران نفر افسر پلیس در لندن در اعتراض به طرح‌های دولت برای کاهش تعداد پلیس و تغییر شرایط قراردادی آنها راهپیمایی کردند.



بر اساس آمار وزارت کشور انگلیس، تعداد ماموران پلیس اکنون ۱۳۶ هزار نفر است که پایین ‌ترین تعداد در طول یک دهه گذشته است.