آلمان و افغانستان پیمان همکاری بلند مدت امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در دیدار روز گذشته آنگلا مرکل با حامد کرزای، صدر اعظم آلمان، باردیگر تأکید کرد که کمکهای مالی آلمان به افغانستان، پس از پایان مأموریت سربازان این کشور در افغانستان ادامه خواهد داشت.

آلمان در پیمان جدید متعهد شده است که سالانه ۱۴۸ میلیون یورو به آموزش نیروهای امنیتی و بازسازی افغانستان کمک کند.

مرکل دیروز چهارشنبه خطاب به حامد کرزای، رئیس جمهور افغنستان، گفت: می‌ توانید مطمئن باشید که پس از سال ۲۰۱۴ نیز ناتو کنار افغانستان است.

صدراعظم آلمان البته همزمان خواستار "شفافیت‌ سازی" ساختارهای دولتی در افغانستان شد و تأکید کرد که نیروهای ارتش و امنیتی این کشور نیز باید "به قانون متعهد باشند.

در پیمان جدید همکاریهای درازمدت آلمان و افغانستان بندهای روشنی برای تخصیص کمک ‌مالی آلمان به آموزش نیروهای امنیتی و ارتش، بازسازی زیرساختها و همینطور همکاریهای اقتصادی تعیین شده است.

مرکل و کرزای، هر دو این توافق‌نامه را گامی بسیار مهم در روابط دو کشور دانستند. افغانستان پیشتر چنین توافقی با ایالات متحده آمریکا امضا کرده است.

حامد کرزای در سفر یک روزه خود به برلین با سرمایه گذاران و تاجران آلمانی نیز دیدار کرد. او تأکید کرد که افغانستان دارای "معادن بزرگ" است که می ‌توانند برای شرکتهای آلمانی نیز سودآور باشند.