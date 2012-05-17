حمایت از 170 شغل در کمیته امداد/ 9600 فرصت شغلی در کردستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد شامگاه چهارشنبه در دهمین گردهمایی سراسری معاونان اشتغال جهاد دانشگاهی سراسر کشور که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: مهارت آموزی یک راهکار اساسی در رفع مشکل بیکاری و محرومیت زدایی در استان است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به اینکه وظیفه کمیته امداد امام خمینی (ه) ایجاد اشتغال است، افزود: در سال گذشته با یک حرکت جهادی این سازمان توانست 9 هزار و 600 فرصت شغلی را برای مددجویان تحت پوشش خود فراهم کند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان ادامه داد: برای ایجاد این میزان اشتغالزایی اعتباری بالغ بر 42 میلیارد تومان نیاز بود که 32 میلیارد آن از طریق تسهیلات بانکی و 10 میلیارد آن نیز از طریق منابع مالی کمیته امداد تامین و به متقاضیبان پرداخت شد.

موسی نژاد با بیان این مطلب که کمیته امداد در استان کردستان بیش از 133 هزار نفر را تحت پوشش قرار دارد، گفت: متاسفانه این رقم برابر است با 9 درصد از جمعیت کل استان و این امر حاکی از نیاز جدی و ضروری به اشتغالزایی در این استان است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 23 هزار نفر که مستعد اشتغالزایی هستند شناسایی شدند و در اولویت دریافت تسهیلات و حمایت های مادی و معنوی کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفته اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان یادآور شد: در سال گذشته 10 هزار نفر از 23 هزار نفر آموزش های مهارتی دیده اند که آموزش قریب به هفت هزار نفر آنها با حمایت سازمان جهاد دانشگاهی استان کردستان صورت گرفته است.

موسی نژاد همچنین با اشاره به این مطلب که برای پایداری توسعه اشتغالزایی طرح بیمه اجتماعی آغاز شده است، گفت: در حال حاضر دو هزار نفر زن سرپرست زیر 50 سال و دو هزار و 700 مجری طرح خود اشتغالی بیمه شده اند که 70 درصد را کمیته امداد و 30 درصد مانده را نیز دولت کمک کرده است.

در پایان تفاهم نامه ای منوط بر همکاری و مشارکت در زمینه فرهنگی، آموزشی و تبادل اطلاعات بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد دانشگاهی استان کردستان امضا شد.