بوش براي بهبود روابط واشنگتن ، برلين تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر مجله آلماني زبان تاگس اشپيگل در مقاله امروز خود به مسئله قدرداني جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا از گرهارد شرودر صدراعظم آلمان به بهانه اعزام نيروهاي حافظ صلح اين كشور به افغانستان پرداخته است . در اين مقاله آمده است :

تشكر و قدرداني بوش از صدر اعظم آلمان به دليل اعزام نيروهاي حافظ صلح آلمان براي بازگرداندن امنيت و ثبات به افغانستان مي تواند از سوي مقامات آمريكايي به عنوان گام مهمي در راستاي بهبود روابط آلمان ، آمريكا به شمار آيد .

تاگس اشپيگل با اشاره به اين مسئله كه دولت آلمان از اظهارات بوش به عنوان اقدامي مثبت در روند بهبود رابطه برلين ، واشنگتن ياد مي كند خاطرنشان كرد : عليرغم اينكه رئيس جمهور آمريكا در تعطيلات تابستاني و در مزرعه شخصي خود در كرافورد تگزاس بسر مي برد و با گذشت چند ماه از جنگ عراق كه عامل بروز اختلافاتي بين دولتهاي دو كشور و به سردي گرائيدن روابط دوجانبه شده بود ، اعلام كرد كه دولت آلمان به دليل اقدامات بشر دوستانه و اعلام گسترش اعزام نيروهاي حافظ صلح خود به افغانستان شايسته تقدير و تشكر است .

اين مجله آلماني زبان مي نويسد: بوش در ادامه سخنانش در جمع خبرنگاران اظهار داشته است كه بايد از گرهارد شرودر صدراعظم آلمان بطور جداگانه و در خور شايستگي وي در پي اقدامات اخير قدرداني شود زيرا او از عوامل اصلي ايفاي نقش مثبت آلمان در افغانستان است.

تاگس اشپيگل همچنين نوشت : اقدامات آلمان براي مقامات آمريكايي بسيار دور از ذهن بوده است . آمريكايي ها گمان نمي كردند كه آلمان به تنهايي قادر باشد تا اقدامات صلح جويانه خود را در افغانستان پيش ببرد .

مجله آلماني زبان تاگس اشپيگل در ادامه خاطر نشان كرد : " گرونت ارلر" كارشناس امور خارجي و از اعضاي حزب ( اس پ د ) آلمان در اين خصوص اظهار داشت : بوش با اعلام قدرداني از آلمان آسانترين كار ممكن را براي عادي سازي روابط برلين ، واشنگتن انتخاب نموده است .

"ارلر" در ادامه گفت : اين اقدام بوش نيز از ديگر سياستهاي موذيانه وي در برابر ساير دولتهاست . وي همچنين افزود : اولين باري نيست كه بوش براي دستيابي به منافع خود دست به اين گونه كارها زده است . رئيس جمهوري آمريكا براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي فرو گذار نكرده و دست به هر كاري مي زند .

اين كارشناس آلماني ترفند جديد بوش را بي اثر خواند و تصريح كرد : آلمان از آنچه كه آمريكا گمان مي كند مقتدرتر است .

تاگس اشپيگل در ادامه با توجه به سفر آتي شرودر به آمريكا نوشت : شرودر در اواسط ماه سپتامبر براي شركت در نشست عمومي سازمان ملل به نيويورك سفر مي كند . وي در نظر دارد در نشست عمومي سازمان ملل در خصوص نقش جديد آلمان در صحنه هاي بين المللي به ايراد سخن بپردازد .

اين مجله آلماني زبان با اشاره به بخش ديگري از اظهارات " گرونت ارلر " در خصوص اعزام نيروهاي آلماني به افغانستان نوشت : ارتش آلمان قصد دارد تا بخش عمده اي از نيروهاي خود را به شمال افغانستان و در شهر كاندوس اعزام نمايد . ارلر معتقد است : كاندوس از مهمترين مناطقي است كه بايد در بازسازي آن تعجيل نمود. تاگس اشپيگل همچنين نوشت : بيشتر كشورهاي اروپايي در صدد مشاركت در بازسازي افغانستان هستند .

كارشناس امورخارجي آلمان همچنين معتقد است : عليرغم اينكه كابينه آلمان در اواسط ماه جاري ( آگوست ) اقدام به تشكيل جلسه ويژه اي در همين خصوص مي نمايد ، مجلس آلمان نيز با ادامه روند گسترش اعزام نيروهاي حافظ صلح به افغانستان موافقت خواهد كرد و اين مسئله تا اوايل ماه سپتامبر مشخص مي شود .

اين مجله آلماني زبان در ادامه نوشت : آمريكا درنظر دارد تا با متحد شدن با كشورهاي اروپايي بويژه كشورهايي كه مخالف جنگ عراق بودند، از حمايت آنها در بازسازي عراق بهره جويد .







