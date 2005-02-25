  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۰۳

معاون عمراني استانداري كرمان در گفتگو با "مهر" اعلام كرد :

آمار كشته شدگان زلزله زرند به 602 نفر رسيد

معاون عمراني استانداري كرمان گفت : براساس آخرين آمار رسمي ، تاكنون602 نفر دراثر وقوع زلزله شهرستان زرند كشته شده اند و افزايش آن بعيد به نظر مي رسد .

محمد جواد فدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب  افزود : اسكان اضطراري بازماندگان زلزله انجام شده و چادر در ميان افرادي كه خانه هاي آنان به صورت كامل تخريب شده توزيع شده است.

وي افزود :  با وجود اينكه برخي خانه ها به صورت كامل تخريب نشده اما  به دليل وقوع  پس لرزه ها در منطقه  مردم حاضر به زندگي در خانه هايشان نمي شوند و ترجيح مي دهند در چادر زندگي كنند كه هم اكنون نيروهاي امداد در حال توزيع چادر در ميان اين خانواده ها هستند.

معاون عمراني استانداري كرمان  تصريح كرد : وضعيت جوي نامناسب و مه شديد در منطقه هوتكن موجب كندي در تردد نيروهاي امداد و  امداد رساني در منطقه شده است .

 

کد مطلب 160470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها