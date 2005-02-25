آمار كشته شدگان زلزله زرند به 602 نفر رسيد

محمد جواد فدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : اسكان اضطراري بازماندگان زلزله انجام شده و چادر در ميان افرادي كه خانه هاي آنان به صورت كامل تخريب شده توزيع شده است.

وي افزود : با وجود اينكه برخي خانه ها به صورت كامل تخريب نشده اما به دليل وقوع پس لرزه ها در منطقه مردم حاضر به زندگي در خانه هايشان نمي شوند و ترجيح مي دهند در چادر زندگي كنند كه هم اكنون نيروهاي امداد در حال توزيع چادر در ميان اين خانواده ها هستند.

معاون عمراني استانداري كرمان تصريح كرد : وضعيت جوي نامناسب و مه شديد در منطقه هوتكن موجب كندي در تردد نيروهاي امداد و امداد رساني در منطقه شده است .