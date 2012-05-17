اجرای 10 پروژه عمرانی در مناطق کمتر توسعه یافته آذربایجان شرقی

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه های عمرانی در راستای سیاست عدالت محوری و محرومیت زدایی دولت اجرا می شوند و ارزش ریالی آنها بالغ بر یک میلیارد و 544 میلیون و 500 هزار تومان است.

به گفته مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی، این اعتبار از محل بودجه جزء شش ردیف 510 هزار قانون بودجه سال 90 تامین شده است.

وی افزود: پروژه های مزبور در مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان های اهر، ورزقان، چاراویماق، کلیبر و خداآفرین اجرا می شود.

این مسئول در استانداری آذربایجان شرقی همچنین، گازرسانی به 130 روستای استان طی سال گذشته را یادآور شد و گفت: در حال حاضر در 315 روستای دیگر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی شروع شده است.

اصغری ادامه داد: آذربایجان شرقی یکی از استان های سردسیر کشور است و به همین خاطر دولت در سال 90 افزون بر 80 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام به تعداد 155 پروژه و شروع عملیات اجرایی تعداد 276 پروژه جدید تخصیص داده بود.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: تا کنون بیش از 74 درصد خانوارهای روستایی ساکن در مناطق روستایی آذربایجان شرقی از مزایای گاز طبیعی بهره مند شده اند و این استان از نظر طول شبکه گازرسانی روستایی و تعداد خانوار روستایی بهره مند از گاز طبیعی در رتبه اول کشور قرار دارد.