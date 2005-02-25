  1. هنر
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۲۳

هجده ميزگرد تخصصي در جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران

هجده ميزگرد تخصصي در موضوعات مختلف كتاب كودك و نوجوان همزمان با برپايي همايش مسائل كتاب كودك در ايران طي روزهاي 19 الي 21 اسفند ماه جاري با حضور جمعي از نويسندگان ، منتقدان و كارشناسان ادبيات كودك در كرمان برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از ستاد اطلاع رساني جشنواره كتاب كودك و نوجوان برخي از اين ميزگردها با حضور كارشناسان طي دو نوبت برپا خواهد شد.

بنابر اين گزارش عناوين  اين ميزگردها عبارتند از : 1- كتاب كودك ونوجوان و بازارهاي جهاني 2- شعر جوان و چالشهاي آن 3- ادبيات معاونت براي كودكان ونوجوانان 4- تصويرگري كتابهاي كودك و نوجوان 5- ظرفيتهاي ادبيات كهن وعاميانه براي كودكان و نوجوانان 6- آموزش در نشروتوليد كتابهاي كودك ونوجوان 7- چيستي ادبيات كودك و نوجوان 8- كتاب آرايي كتابهاي كودك و نوجوان 9- ادبيات كودك و نوجوان و اقتباس براي سينما و تئاتر 10- ادبيات ديني و معنوي براي كودكان ونوجوانان  11- طنز در ادبيات كودك ونوجوان .

جشنواره كتاب كودك و نوجوان از 18 تا 24 اسفند با حضور بيش از يكصد نفر از قصه نويسان ، شاعران ، مترجمان ، منتقدان ، ناشران ومدرسان ادبيات كودك در كرمان برپا خواهد شد.

کد مطلب 160476

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها