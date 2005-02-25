هجده ميزگرد تخصصي در جشنواره كتاب كودك و نوجوان ايران

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر به نقل از ستاد اطلاع رساني جشنواره كتاب كودك و نوجوان برخي از اين ميزگردها با حضور كارشناسان طي دو نوبت برپا خواهد شد.
بنابر اين گزارش عناوين اين ميزگردها عبارتند از : 1- كتاب كودك ونوجوان و بازارهاي جهاني 2- شعر جوان و چالشهاي آن 3- ادبيات معاونت براي كودكان ونوجوانان 4- تصويرگري كتابهاي كودك و نوجوان 5- ظرفيتهاي ادبيات كهن وعاميانه براي كودكان و نوجوانان 6- آموزش در نشروتوليد كتابهاي كودك ونوجوان 7- چيستي ادبيات كودك و نوجوان 8- كتاب آرايي كتابهاي كودك و نوجوان 9- ادبيات كودك و نوجوان و اقتباس براي سينما و تئاتر 10- ادبيات ديني و معنوي براي كودكان ونوجوانان 11- طنز در ادبيات كودك ونوجوان .
جشنواره كتاب كودك و نوجوان از 18 تا 24 اسفند با حضور بيش از يكصد نفر از قصه نويسان ، شاعران ، مترجمان ، منتقدان ، ناشران ومدرسان ادبيات كودك در كرمان برپا خواهد شد.
نظر شما