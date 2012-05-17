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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

تهذیبی خبرداد:

چهارم خرداد آخرین مهلت برندگان همایش پیاده روی آبادان

چهارم خرداد آخرین مهلت برندگان همایش پیاده روی آبادان

آبادان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان گفت: چهارم خردادماه امسال آخرین مهلت دریافت جوایز همایش پیاده روی آبادان تعیین شده است.

خادم علی تهذیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به گذشت زمانی نسبتا طولانی از برگزاری همایش پیاده روی و با عنایت به عدم مراجعه برخی از برندگان آن همایش برای دریافت جوایز خود، این اداره پنج شنبه چهارم خردادماه امسال را به عنوان آخرین روز اهدا جوایز به برندگان اعلام کرده است.

تهذیبی ادامه داد: بی شک عدم مراجعه شهروندان تا پایان وقت اداری روز یاد شده به نشانه انصراف آنها از دریافت جوایز خود به شمار می رود و پس از آن دیگر نمی توانند مدعی دریافت آن شوند.

همایش پیاده روی آبادان در تاریخ 28 بهمن ماه سال گذشته برگزار شد و به گفته رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی مردم آبادان رکورد حضور را در این رهپیمایی شکستند.
کد مطلب 1604770

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