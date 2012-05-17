سهمیه 56 هزار واحدی گلستان در طرح ویژه مسکن روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تابش در افتتاح طرح مسکن روستایی گلستان افزود: تاکنون 39 هزار واحد مسکن روستایی در گلستان بهره بردرای شد.

وی همچنین ضمن رضایت از عملکرد بنیاد مسکن استان گلستان ابراز امیدواری کرد این طرح بتواند بیش از پیش در بهبود وضعیت زندگی روستائیان عزیز تاثیر گزار باشد.

وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات این طرح از 100 میلیون ریال به 125 میلیون ریال در سال جاری خبر داد .

مهدیان ، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن نیز ضمن اشاره به قرار گرفتن بنیاد مسکن استان گلستان در بین استانهای برتر کشور که دارای کیفیت مطلوب ساخت و ساز روستایی هستند، از روند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی روستایی در استان ابراز رضایت کرد.

ولی الهی ، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گلستان ، تهیه طرح اجرایی روستای فاضل آباد بطول 550 متر ، اجرای 1100 متر جوی ، جابجایی 550 متر شبکه برق روستا ، 1500 متر مربع پیاده رو سازی و جداره سازی را از جمله فعالیتها در این منطقه اعلام کرد.

وی ، تعریض معابر به متراژ 550 متر، اجرای خاکبرداری به میزان 1330 متر مکعب ، اجرای آسفالت به متراژ 3800 مترمربع ، 249 فقره خدمات فنی و مهندسی ، صدور و تحویل 354 جلد سند روستایی را از اهم فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان در این روستا اعلام کرد.