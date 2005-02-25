محمدي دروازه بان اول پرسپوليس است

به گزارش خبرنگار "مهر" پيش از آغاز ديدار داود فنايي زودتر از ساير دروازه بان ها وارد زمين شد كه در نتيجه چنين به نظر آمد اين دروازه بان جانشين محمد محمدي در بازي امروز خواهد شد.

اما دروازه بان اول پرسپوليس در بازي امروز همچون بازي هاي پيشين محمد محمدي خواهد بود.