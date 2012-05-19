سعید زرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان سرعت پهنای باند اینترنت و ADSL ضمن مقایسه پهنای باند اینترنت در کشور و البرز گفت: پهنای باند اینترنت در کشور 80 مگابیت در ثانیه است.

وی افزود: پهنای باند اینترنت در استان البرز 310 مگابیت در ثانیه است که درصدد افزایش آن به پنج گیگابیت در ثانیه هستیم.

زرندی گفت: با افزایش پهنای باند، سرعت فیبر نوری نیز با 15 درصد رشد همراه خواهد بود.

وی افزود:استان البرز در مسیر فیبرنوری اصلی کشور نیز قراردارد و همین امر باعث می شود شاهد توسعه فناوری های ارتباطی و افزایش پهنای باند در این استان باشیم.

نماینده تام الاختیار وزیر ارتباطات در استان البرز در پایان گفت: افزایش پهنای باند استان البرز در دستور کار این اداره کل قراردارد؛ اما به این دلیل که امری زمان بر است، پروسه ای دو ساله را می طلبد.