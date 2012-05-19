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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

زرندی در گفتگو با مهر:

پهنای باند اینترنت در البرز به 5 گیگابیت افزایش می‌یابد

پهنای باند اینترنت در البرز به 5 گیگابیت افزایش می‌یابد

کرج -خبرگزاری مهر: مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز گفت: پهنای باند اینترنت در البرز با رشد 15 درصدی به پنج گیگابیت در ثانیه خواهد رسید.

سعید زرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان سرعت پهنای باند اینترنت و ADSL ضمن مقایسه پهنای باند اینترنت در کشور و البرز گفت: پهنای باند اینترنت در کشور 80 مگابیت در ثانیه است.

وی افزود: پهنای باند اینترنت در استان البرز 310 مگابیت در ثانیه است که درصدد افزایش آن به پنج گیگابیت در ثانیه هستیم.

زرندی گفت: با افزایش پهنای باند، سرعت فیبر نوری نیز با 15 درصد رشد همراه خواهد بود.

وی افزود:استان البرز در مسیر فیبرنوری اصلی کشور نیز قراردارد و همین امر باعث می شود شاهد توسعه فناوری های ارتباطی و افزایش پهنای باند در این استان باشیم.

نماینده تام الاختیار وزیر ارتباطات در استان البرز در پایان گفت: افزایش پهنای باند استان البرز در دستور کار این اداره کل قراردارد؛ اما به این دلیل که امری زمان بر است، پروسه ای دو ساله را می طلبد.

کد مطلب 1604805

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