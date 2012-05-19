  1. هنر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

حاشیه کن/

اندی گارسیا هم "همینگوی" را می سازد

اندی گارسیا هم "همینگوی" را می سازد

"اندی گارسیا" بازیگر و کارگردان در حاشیه جشنواره فیلم کن شصت وپنجمین جشنواره فیلم کن اعلام کرد که قصد دارد که به زودی ساخت فیلمی محور زندگی " ارنست همینگوی" را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با همکاری "هیلاری همینگوی" نوه دختری این نویسنده به رشته تحریر درآمده و گارسیا آن را بازنویسی کرده است.

این دومین فیلمی است که در دو سال گذشته حول محور زندگی "همینگوی" ساخته می‌شود. این خبر همزمان با نمایش  فیلم "همینگوی و گلهورن" تازه ترین ساخته فیلپپ کافمن درباره زندگی خصوصی این نویسنده آمریکایی  منتشر شده است.

فیلمبرداری این فیلم در ماه ژانویه آغاز شده و تاکنون حضور خود گارسیا، " آنت بنینگ" و "آنتونی هاپکینز" در این فیلم قطعی است.

گارسیا در حاشیه نمایش فیلم کافمن با اعلام این خبر، بازار داغ ساخت فیلم درباره نویسندگان حوزه ادبیات داستانی را گرم تر ساخت.

 

کد مطلب 1604818

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