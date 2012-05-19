اندی گارسیا هم "همینگوی" را می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با همکاری "هیلاری همینگوی" نوه دختری این نویسنده به رشته تحریر درآمده و گارسیا آن را بازنویسی کرده است.

این دومین فیلمی است که در دو سال گذشته حول محور زندگی "همینگوی" ساخته می‌شود. این خبر همزمان با نمایش فیلم "همینگوی و گلهورن" تازه ترین ساخته فیلپپ کافمن درباره زندگی خصوصی این نویسنده آمریکایی منتشر شده است.

فیلمبرداری این فیلم در ماه ژانویه آغاز شده و تاکنون حضور خود گارسیا، " آنت بنینگ" و "آنتونی هاپکینز" در این فیلم قطعی است.

گارسیا در حاشیه نمایش فیلم کافمن با اعلام این خبر، بازار داغ ساخت فیلم درباره نویسندگان حوزه ادبیات داستانی را گرم تر ساخت.