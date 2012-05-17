کشور با کمبود 10 هزار مسجد مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عبدالهی ظهر پنجشنبه در گردهمایی دو روزه دبیران ستاد اقامه نماز کشور اظهار داشت: مهم ترین محور بیست و یکمین اجلاسیه نماز که شهریور ماه امسال در کرمانشاه برگزار می شود نماز و نهضت مسجد سازی است.



وی افزود: هم اکنون 70 هزار مسجد در کشور وجود دارد در حالکه با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری کشور می بایست برای هر یک هزار نفر یک مسجد موجود باشد.



عبداللهی اظهار داشت: در گردهمایی دبیران ستاد اقامه نماز و مدیران ستادی این ستاد، سیاست ها و برنامه های سال جاری در قالب فرهنگی، آموزشی و نظارتی تبیین خواهد شد.



وی با بیان اینکه امسال 45 برنامه در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی عملیاتی خواهد شد افزود: رویکرد مهم در این برنامه ها نگاه عمیق به تحت پوشش قرار دادن زنان و مادران و تنوع برنامه ها برای نسل کودک و نوجوان و دانشجویی است.



دبیر بیست و یکمین اجلاسیه نماز افزود: امسال شش هزار نشست معرفتی نماز برای گروه های ذکر شده برگزار خواهد شد.



عبداللهی افزود: جهت دهی و حمایت از تشکل ها و کانون های مردمی و گروه های نماز یاور از دیگر رویکردهای سال جاری ستاد اقامه نماز خواهد بود.



معاون فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز در بخش دیگر سخنانش هدف از اجلاسیه های نماز را ایجاد حساسیت و ایجاد دغدغه در مسئولان نسبت به موضوع نماز ذکر کرد و افزود: بیانات و پیام های رهبر معظم انقلاب به اجلاسیه های نماز متوجه همه دستگاه ها، سازمان ها، تصمیم گیران و آحاد جامعه است.