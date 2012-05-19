پوشش بهداشتی و مبارزه با بیماری های دام برای 13 میلیون راس در البرز

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای مربوط به مبارزه با بیماری های واگیردار و انگلی دام افزود: در سالهای فعالیت دوم نهم و دهم، پوشش بهداشتی و مبارزه با بیماری های دام برای 13 میلیون راس دام با همکاری دامپزشکی البرز انجام شده است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: میزان دقیق در این خصوص، 13 میلیون و 204 هزار و 639 راس دام بوده است.

وی گفت: پوشش بهداشتی و مبارزه با بیماری های دام در راستای اهداف اداره کل دامپزشکی البرز در این استان صورت گرفته و انجام آن تاثیرات فراوانی در راستای کنترل بیماری ها برجای گذاشته است.

جمالی افزود: همچنین پوشش بهداشتی و مبارزه با بیماری های طیور در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم در شهرستانهای استان البرز دنبال شده و بخشهای مختلف در این راستا همکاری و تعامل داشته اند.

پوشش بهداشتی و مبارزه با بیماری های طیور 133 میلیون مورد



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصصوص مبارزه با بیماری های طیور نیز ادامه داد: طی سالهای فعالیت دولت نهم و دهم، پوشش بهداشتی و مبارزه با بیماری های طیور در خصوص 133 میلیون و 485 هزار و 813 مورد انجام شده است.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان البرز گفت: مبارزه با بیماری های طیور اهمیت فراوانی دارد و این امر به موازات سایر فعالیتها از جمله مبارزه با بیماری های دام در استان البرز صورت گرفته است.