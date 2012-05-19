دو بانوی شمشیرباز یزدی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر دعوت فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران، نگین کافی در اسلحه فلوره و مریم دهشیری در اسلحه سابر از استان یزد در اردوی آمادگی تیم ملی حضور خواهند یافت.

اردوی آمادگی تیم ملی شمشیربازی کشورمان از روز شنبه 30 اردیبهشت ماه در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود.



تیم ملی شمشیربازی کشورمان خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا آماده می کند.

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل در یزد برگزار شد

در مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل یزدی، تیم برق منطقه ای بر سکوی نخست ایستاد.

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل با حضور تیم های دارایی، بهزیستی، صنعت آب، استانداری، ورزش و جوانان، علوم پزشکی و شهرداری در سالن شهید صدوقی یزد برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم برق منطقه ای موفق به کسب مقام نخست شد و تیمهای استانداری و صنعت آب به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.



در بخش انفرادی و در گروه سنی 25 تا 29 سال، شهربانو مظفری از برق منطقه ای، مهسا کفاش پور از صنعت آب و سمیه میر حسینی از استانداری مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در گروه سنی 30 تا 34 الهام هادیانی از دارایی، مریم رفیعی نژاد از بهزیستی و لیلا برزگر از تولید برق توانستند عناوین اول تا سوم را به دست آورند.



طاهره پگاه فرد از شهرداری، لیلا لاله زاری از برق منطقه ای و فخرالسادات افخمی نیا از استانداری در گروه سنی 35 تا 39 سال معصومه حریریان از برق منطقه ای، فاطمه منتظری از صنعت آب و ربابه شایق از علوم پزشکی در رده سنی 40 تا 44 سال بر سکوی اول تا سوم ایستادند.



در رده سنی 45 تا 49 سال نیز افسانه شهابی پور از استانداری، مهین فرد زاده از برق منطقه ای و رخساره سریزدی از علوم پزشکی مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.



برگزاری اولین مرحله کلینیک آموزشی شی تی کاتا در کاراته



اولین مرحله کلینیک آموزشی کاراته در رشته کاتا در یزد برگزار شد.



اولین مرحله کلینیک آموزشی کاراته در رشته شی تی کاتا در محل سالن کاراته واقع در مجموعه ورزشی شهید نصیری برگزار شد.



در این کلینیک که برای اولین بار با مدرسین داخلی برگزار شد، 9 نفر از داوران استان به نامهای مهدی همتی، محمد هادی ملک ثابت، ابراهیم ملانوری، حمزه خیراندیش، حامد میرجلیلی، مهدی مساح، علی اکبر دوشا، محمد حسین هدایتی، سید محمد کاظمی نسب حضور داشتند.



تدریس کلاسهای آموزشی شی تی کاتا در سبک شوتوکان بر عهده علی زباندان مربی درجه یک ملی استان یزد است.

به گفته رئیس کمیته داوران شهرستان یزد در حاشیه برگزاری این کلینیک مرحله دوم این کلاس چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.



مهدی همتی دلیل برگزاری این کلاسها را ارتقای سطح دانش فنی داوران در رشته کاتا همچنین حمایت از مدرسین داخلی اعلام کرد.