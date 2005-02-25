پيروزي قاطع صنام بر راه آهن

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم راه آهن نبود مثلث " سلوش با پيچ" سياوش محسني و فرزاد حيدري را در اين بازي به خوبي احساس كرد اما تركيب متفاوت راه آهن نسبت به بازيهاي گذشته كه تركيبي دفاعي را به ميدات فرستاده بود باعث شد تا صنام علي رغم برتري نسبي نتواند اختلاف امتيازرا زياد كند و همواره پرتابهاي سه امتيازي فكورانه " جونيكسون" بازيكن آمريكايي راه آهن و نيز امتيازات ميلوارد كيميزيچ خود را به صنام پرمهره نزديك مي كرد تا جاييكه دركوارتر اول 24 بر 21 و در پايان كوارتر دوم 44 بر 39 صنام پيش بود و البته بيشترين امتيازات اين تيم را " كلوين وارنر" آمريكايي براي صنام به ثبت مي رساند. در كوارتر سوم پس از اشتباه داور كه زمين را تعويض نكرده بودند ، زمين تعويض شد و به جهت 4 فوله بودن كيميزيچ اختلاف به نفع صنام بيشتر شد و علي رغم پنج فوله شدن صمد نيكخواه صنام 62 بر 54 در پايان كوارتر سوم پيش افتاد. در كوارتر چهارم راه آهن بيشتر چهره يك تيم بازنده را داشت و لحظه به لحظه اختلاف امتياز را به نفع حريف بيشتر مي ديد تا جاييكه در دقيقه ششم 81 بر 56 از صنام عقب افتاد و باز بيشترين امتيازات را كلوين وارنر به ثبت رساند هر چند كه ريباندهاي حمله فريد زرقي به دليل كوتاه قد بودن راه آهن و امتيازات كبير ، ويتاري مارش و تابش نيا تقريبا خيال صنام راحت شده بود و در دقيقه 6بازي كه سياوش محسني هم به ميدان آمد نتيجه اي نداشت و اين بازي در نهايت 91 بر 74 به نفع صنام پايان يافت. در ساير ديدارها دخانيات 79 بر 76 فرش مشهد را برد، پتروشيمي ماهشهر 81 بر 70 مغلوب ذوب آهن شد ، مهرام در شهركرد نگارسنگ را 89 بر 83 برد و صبا باتري 88 بر 58 از سد پگاه فارس در شيراز گذشت.