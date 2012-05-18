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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

در اصفهان صورت گرفت/

ارائه 65 مقاله برتر در دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

ارائه 65 مقاله برتر در دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

اصفهان - خبرگزاری مهر: در دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان که در اصفهان برگزار شد، 65 مقاله برتر در این حوزه ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه همایش مدیریت بحران، سازه‌های زیر‌زمینی و شریانهای حیاتی برای دومین مرتبه ر دانشگاه اصفهان برگزار شده است.

این همایش با رویکرد‌ها و محور‌های مختلف برگزار شده و استفاده از تحقیقات و پژوهش‌ها در راستای افزایش ایمنی شهر‌ها از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش‌ها به شمار می‌رود.

ساختار‌های شهری بارروند رو به رشد و سریع فناوری از قالب مدیریت‌های سنتی خارج شده است.

بررسی نقش مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در مدیریت بحران‌های طبیعی، نقش آن در کاهش خسارات ناشی از بحران‌های طبیعی و طراحی شریان‌های حیاتی در برابر بحران‌های طبیعی و ساز و کار‌های اصلاح نظام ساخت و ساز و از از محور‌های مشخص شده برای برگزاری این همایش است.

در این همایش 65 مقاله از میان 650 مقاله ارائه شده به دبیرخانه همایش انتخاب شده و به همایش مدیریت بحران، سازه‌های زیر‌زمینی و شریان‌های حیاتی ارائه شده است.

سومین همایش مدیریت بحران، سازه‌های زیر‌زمینی و شریان‌های حیاتی نیز در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1605054

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