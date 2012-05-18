ارائه 65 مقاله برتر در دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه همایش مدیریت بحران، سازه‌های زیر‌زمینی و شریانهای حیاتی برای دومین مرتبه ر دانشگاه اصفهان برگزار شده است.

این همایش با رویکرد‌ها و محور‌های مختلف برگزار شده و استفاده از تحقیقات و پژوهش‌ها در راستای افزایش ایمنی شهر‌ها از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش‌ها به شمار می‌رود.

ساختار‌های شهری بارروند رو به رشد و سریع فناوری از قالب مدیریت‌های سنتی خارج شده است.

بررسی نقش مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی در مدیریت بحران‌های طبیعی، نقش آن در کاهش خسارات ناشی از بحران‌های طبیعی و طراحی شریان‌های حیاتی در برابر بحران‌های طبیعی و ساز و کار‌های اصلاح نظام ساخت و ساز و از از محور‌های مشخص شده برای برگزاری این همایش است.

در این همایش 65 مقاله از میان 650 مقاله ارائه شده به دبیرخانه همایش انتخاب شده و به همایش مدیریت بحران، سازه‌های زیر‌زمینی و شریان‌های حیاتی ارائه شده است.

سومین همایش مدیریت بحران، سازه‌های زیر‌زمینی و شریان‌های حیاتی نیز در مشهد مقدس برگزار می‌شود.