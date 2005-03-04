فيلم "زندگي زيباست" ؛ داستاني در امتداد دروغ هاي تاثير گذار

در اين فيلم روبرتو بنيني كارگرداني ، فيلمنامه نويسي و بازيگري نقش اصلي (گوئيدو) را بر عهده داشته و نيكوليا براسكي ( دورا ) ماريزا پاردرز ( لورا ، مادر دورا) گوستينو دورانو ( عموي گوئيدو) سرجيوبوستريك ( فروكيو ) ، جورجيوكانتاريني ( جوزئه) نقش آفريني كرده اند . تهيه كننده : الدا فري ، جيان براگي و مدت فيلم 117 دقيقه است.

فيلم زندگي زيباست يك كمدي درام است كه تركيبي از سبك آثار "چارلي چاپلين" و " وودي آلن" را بكار گرفته ، با اين تفاوت كه از كمدي بزن بكوب چاپلين در حركت هاي اضافي بداهه سازي كمترتاثير پذيرفته و همچنن كمتر از عنصر ويژه روشنفكري وودي آلن استفاده مي برد. از خشونت مستقيم اهتراز مي كند و از اين منظر به القا خشونت به طورغير مستقيم سود مي برد. همچنين در شبيه سازي شرايط جنگ جهاني دوم صرفا در كميت هاي انساني پرتعداد همسويي دارد. فيلم در فضاهاي خارجي خوش آب و هوا و در دكورهاي امروزي شيك فيلمبرداري شده و كارگردان هيچ شبيه سازي منطقي ومتناسب با ادعاي موردنظرش انجام نداده است .

گوئيدو ( بنيني ) و دوستش ( فروكيو) حدود سال 1936 مناطق روستايي توسكان راترك مي كنند و به شهر مي آيند. گويئدو در آنجا عاشق " دورا" مي شود و پس از آنكه او را در روز نامزدي اش با يك نفر ديگر، از كليسا مي ربايد با او ازدواج مي كند. پنج سال بعد ( 1939) آنها داراي يك پسر شده اند. دو يا سه سالگي پسرشان همزمان با وضع قوانين جمع آوري يهوديان ايتاليايي توسط فاشيست ها مي شود و قواي آلماني نيز در اين امر رهبري عمليات را بر عهده مي گيرند . گويئدو در شهر فقط عمويش را داردكه از ازدواج اش با دورا را ممكن ساخته است . اما آن ها نيز به دليل يهودي بودن همراه با ديگر يهوديان شهر محكوم به فرستاده شدن به اردوگاههاي كار اجباري هستند.

گويئد ، همراه با پسرش و عمو بازداشت و به قرنطيه راه آهن فرستاد مي شوند . دورا كه يهودي نيست و مصون از بازداشت شدن است بعد از آگاهي از وضع شوهر و بچه اش ، داوطلبانه به صف بازداشتي هاي مي پيوند تا بتواند همراه آنان باشد. گوئيدو براي پيش گيري از آسيب پذيري پسرش مجبور است همه امور را با اشكال كميك جلوه دهد و به پسرش بقبولاند كه آنها دراردوگاه كار اجباري در محيطي دوستانه قرار دارند. همه رفتارها با اسرا از روي تفريح است واو بايد ياد بگيرد كم كم با شرايط جديد سازگاري داشته باشد . آنها در اردوگاه موفق مي شوند يك بار به هنگام جدا كردن مردان وزنان همديگر را ببينند و يكبار هم با استفاده از فرصت صداي گوئيدو و پسرش به گوش دورا مي رسد . بعد از مدت ها گوئيدو با همكاري پزشك نظامي اردوگاه به خدمت در باشگاه افسران گماشته مي شود و با استفاده از ساختمان بلند رستوران نقاطي را در اطراف اردوگاه شناسايي مي كند و پسرش را به اميد نجات در جعبه اي چوبي قرار مي دهد . گوئيدو بعد از پنهان كردن پسرش دستگير و تيرباران مي شود . بعد از مدت كوتاهي سربازان آمريكايي سر مي رسند و پسرگوئدو را سوار تانك خودشان مي كنند و هنگام انتقال اسيران زن به سوي شهر او را به مادرش دورا تحويل مي دهند .

حجم بسيار بالاي توليد فيلم هاي سينمايي ومجموعه هاي تلويزيوني صهيونيست ها در راستاي توجيه دروغ بزرگ شان مبتني بر قرباني شدن ميليون ها يهودي در طول جنگ جهاني دوم قابل توجه است . فيلم هايي چون " پيانيست " فهرست شنيدار ، نجات سرباز رايان " و " زندگي زيباست" چگونه جوايز را به خود اختصاص مي دهند و در نتيجه از فروش و اقبال خوش نيز برخوردار مي گردند . سه جايزه اسكار 1998 و جايزه بزرگ هيات داوران جشنواره كن 1998براي " زندگي زيباست " از آن جهت براي صهيونيست هاي مستقر در باشگاههاي مافوق قوانين بين المللي و جشنواره ها و سياست تبليغاتي امپرياليستي اهدا شد كه دامنه فيلم سازي صهيونيسم بين المللي را از دايره هاليوود، فيلم سازان صهيونيست اروپاي شرقي به ايتاليا مي گستراند و دنيايي ديگر به مظلوميت ساخته صهيون اضافه مي كرد.

از سال 1919 كه قرار داد " ساس پيكو" در آمريكا بين طرف هاي درگير درجنگ جهاني اول منقعد گرديد انگلستان در برابر فرانسه كه بر اردن و سوريه حاكميت داشت به قيوميت خود در فلسطيني وعراق جنبه قانوني بخشيد و بلافاصله به تحقق اعلاميه وزير امورخارجه اش " بالغور " كه در سال 1917 قول تشكيل دولت يهودي در فلسطيني را به آژانس يهودي در فلسطين را داده بود با شتاب بيشتري پرداخت . از سال 1922 چرچيل ( در جنگ جهاني دوم نخست وزير انگلستان شد) وزير مستعمرات انگليس كه از شوق شيفتگي به صهيونيست ها خود را يهودي معرفي مي كرد امكانات امپراتوري را درخدمت به صهيونيست ها براي انتقال از اقصا نقاط جهان به ويژه از اروپايي شرقي بسيج كرد . كشتي هاي بريتانيايي مهاجران را به فلسطيني روانه كردند و مهاجران در فلسطيني مورد حمايت انگلستان قرار گرفتند ،به طوري كه جمعيت پنجاه هزار نفري اوايل دهه بيستم در سال 1936 از شش صد و پنجاه هزار تن گذشت .

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همچنين گروه تروريستي " هاگانا" با آموزش ها و جنگ افزارهاي انگليسي تعدادشان در سال 1939 از مرز پنجاه هزار تن گذشت و ترورها و نسل كشي فلسطيني ها در زيرحمايت انگليسي ها سرعت بيشتري يافت. در طول جنگ جهاني دوم بدليل درگير بودن انگليسي در جنگ ، هاگانا و اشتران و شصت هزار يهودي مسلح وضع موجود را ادامه دادند و جنگ زرگري آلمان هيتلري و انگليس چرچيل درشمال آفريقا كه مي توانست به فلسطيني كشيده شود در منطقه استراتزيك " المسلمين "با فرماندهي فراماسونري وابسته به صهونيسم ؛ "مارشال رومل" معروف به روباه صحرا به نفع ژنرال مونتگمري انگليسي صحنه نبرد را ترك كردند و سرنوشت جنگ جهاني دوم از 1944 به نفع انگلستان تغيير كرد. در كل دوران پنج سال جنگ جهاني دوم با وجود بنادر شوروي در درياي بالتيك و سياه و حضورناوگان انگلستان در درياي مديترانه و سرخ كمربند امنيتي صهيونيست ها را به هم وصل مي كرد.

در چنين شرايطي لازم است براي كتمان كشتارهاي جمعي فلسطيني هاي بي گناه د دوره اول مهاجرت ، ايجاد رعب و وحشت در ميان يهوديان ساكن ديگر كشور ها كه نه رقبتي به مهاجرت داشتند و نه تن به حمايت از صهيون مي دادند توسط گروه هاي تروريستي صهبون همچنين براي زمينه سازي براي كشتار بي رويه در دوه هاي بعدي تسلط بر سرزمين هاي اشغالي ف قتل عام زنان ، كودكان و مردان بي گناه بهترين روش ايجاد زمينه اي تاريخي در ذهن مخاطب است كه مظلوميت اين تيزه از يهود را چنان عظيم جلوه دهد كه تصور بروز هر گونه ظلم از سوي صهيون را دور از ذهن نماياين سازد .

بر همين اساس آنچه به نام كشتار يهوديان در " گتو" هاي مختلف لهستان ، آلمان و فرانسه افسانه پردازي مي شود دروغي بيش نيست . كشتار ها بيشتر به وسيله حاميان تاسيس دولت اسراييل انجام گرفت تا قواي فاشيست هاي هيتلري و موسيليني . اوج توافق غرب و شرق را در سال هاي 8- 1947 مي بينم كه بعد از حمله اعراب متحد و سركوب تروريست ها هاگانا، سربازان به ظاهردشمن شرق كمونيستي و غرب كاپيتاليستي از انگليس و چكسلواكي و روماني و فرانسه به فلسطيني سرازير شدند و اعراب و فلسطيني ها را شكست دادند.

طرح فيلم هايي چون " زندگي زيباست " براساس دروغ محض قرار داده شده و به نوعي تاريخ سازي بر صهيونيسم شده است. رژيم صهيونيستي در طول جنگ جهاني دوم به لطف انگلستان و شركايش از همه امتيازهاي يك دولت پنهان در فلسطيني برخوردار بود وطبق برنامه اعلام شده از سال 1922 سالانه يكصد و پنجاه هزار نفر يهودي روانه فلسطين مي شدند.

چگونه است كه ايتاليا از اين امكان برا اخراج يهوديان كشورش سود نبرد و تن به داستان جنايتبار " زندگي زيباست " داد . واقعيت چيز ديگري است ؛ با توجه به اينكه صهيونيست هايي چون اسپيلبرگ ، رومن پولانسكي ، بيلي وايلدر و نبيني و ... نيزبا زبان سينما به تاريخ نويسي صهيونيستي مشغولند بايد منتظر باشيم تا داستان هايي به مراتب تلخ تر و تاثير گذار تر از راه برسند تا حديث دروغ هاي زيبا و اثر گذار بهتر از قبل در جان و روح مخاطب سينماي جهاني قرار گيرد .

منابع :

1- مثلث سرنوشت (نوام چامسكي) 2- جنايات صهيونيسم در فلسطين ( اسماعيل يوسفيه) 3- واقعيت هاي جامعه اسراييل (جك برن استين)