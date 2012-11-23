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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

کاراته قهرمانی جهان - فرانسه/

ملی‌پوشان ایران با شکست مدافع عنوان قهرمانی به نیمه نهایی رسیدند

ملی‌پوشان ایران با شکست مدافع عنوان قهرمانی به نیمه نهایی رسیدند

در ادامه رقابتهای کومیته تیمی قهرمانی جهان در پاریس نمایندگان کشورمان دست به کار بزرگی زده و با شکست مدافع عنوان قهرمانی راهی دیدار نیمه نهایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشورمان در مهمترین بازی خود در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل صربستان قرار گرفت و با برتری 3بر2 به دیدار نیمه نهایی راه یافت.

تیم کومیته ایران  که با برتری مقابل ماداگاسکار، عربستان و اسلوونی به این مرحله رسیده بود در مقابل صربستان قهرمان جهان در سال 2010 و نایب قهرمان جهان در سال 2008 به روی تاتامی رفت. ذبیح الله پورشیب اولین نماینده کشورمان بود که موفق شد حریف صرب خود را شکست دهد.

مازیار الهامی در پیکار دوم نتیجه را به حریف واگذار کرد تا همه چیز به تساوی برسد. اما فرخی 3 بر صفر و حسن بیگی 5 بر3 حریفان خود را شکست دادند تا تیم ملی کشورمان 3 بر یک برنده این پیکار باشد. نمایندگان کشورمان برای رسیدن به بازی پایانی باید با برنده مبارزه ترکیه ، الجزایر مبارزه کنند.

تیم ملی کشورمان پیش از این دوبار در سالهای 1977 توکیو و 2002 مادرید مدال برنز رقابتهای تیمی قهرمانی جهان را کسب کرده و در صورت رسیدن به بازی پایانی برای اولین بار است که تیم ایران در بازی پایانی مسابقات جهانی حضور پیدا می کند.

بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در پاریس جریان دارد و تا روز یکشنبه ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 1605127

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