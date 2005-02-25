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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۱۸

وزير فرهنگ وارشاد اسلامي :

تصميم‌هاي هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور در جهت حمايت از توسعه‌ي نشر كتاب باشد

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر ضرورت توجه به حمايت از توسعه ي نشر كتاب و ناشران در تصميم‌گيري‌هاي هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور تاكيد كرد.

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي در چهارمين جلسه ي هيات امناي كتابخانه‌ها عمومي كشور گفت : تصميمات و سياست‌هاي هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور مبتني بر راهكارهاي مناسب در جهت حمايت از توسعه نشر كتاب در كشور باشد.

وي دراين نشست بر شفاف بودن تصميم‌هاي اتخاذ شده درعرصه ي نشركتاب تاكيد كرد و افزود: درراستاي شفاف‌سازي دراين عرصه ازاين پس اطلاعات مربوط به كتابهاي خريداري شده توسط اين هيات برروي پايگاه اطلاع ‌رساني قرارگرفته و نمايشگاهي مجزا متشكل از كتاب‌هاي خريداري شده در معرض ديد عموم گذاشته شود.

در ادامه ي اين جلسه مقرر شد از اين پس خريد كتابهاي چاپ اول با 20 و چاپ سال قبل با 25 درصد تخفيف و چاپ سال‌هاي قبل تر با توافق طرفين به صورت نقدي خريداري شود كه دراين زمينه بهاي متعارف كتاب مبناي محاسبه تخفيف خواهد بود.

همچنين در اين جلسه آيين‌نامه اداري ومالي محاسباتي و معاملاتي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي ضوابط خاص افتتاح حساب و نحوه ي استفاده از تسهيلات بانكي و دستور‌العمل چگونگي صدورمجوز تاسيس كتابخانه‌هاي عمومي مستقل يا همراه با مشاركت بخش خصوصي نيز از تصويب هيات امناي كتابخانه عمومي گذشت.

کد مطلب 160517

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