پرتاب لنگه کفش به سوی شفیق/ درگیری شدید میان هواداران و مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در تبلیغات انتخاباتی "احمد شفیق" (آخرین نخست وزیر عهد مبارک) در شهر اسوان اتفاقاتی رخ داد که در نهایت منجر به لغو سخنرانی شفیق شد.

در ابتدای این نشست که در میدان "الادارسه" در منطقه شیخ هارون برگزار شد، درگیریهای شدید میان هواداران و مخالفان شفیق رخ داد.

بنابر این گزارش، در جریان سخنرانی پر تنش احمد شفیق شعارهای زیادی علیه وی سر داده شد. تا جایی که برخی از مخالفان به سوی احمد شفیق لنگه کفش نیز پرتاب کردند.



احمد شفیق در اسوان

با بغرنج شدن وضعیت درگیری میان هواداران و مخالفان شفیق، وی تصمیم به قطع سخنرانی خود گرفت و با کمک همراهانش محل تبلیغات انتخاباتی را ترک کرد.

به گزارش منابع مصری، درگیریهای مخالفان و هوارادان شفیق در خیابانهای اسوان تا پاسی از شب ادامه داشته است.

خاطرنشان می شود مردم مصر علیه وابستگان رژیم مبارک و نظامیان سابق که به صحنه سیاسی روی آورده اند مواضع سختی دارند و خواستار پاکسازی آنها از عرصه فعالیات سیاسی هستند.