استقلال در دقايق پاياني پيروز شد

به گزارش خبرنگار"مهر" پس از بازي سرد و كسل كننده دو تيم در نيمه نخست با شروع نيمه دوم شاهد بازي سريع و پر تحركي از سوي هر دو تيم بوديم كه ثمره آن 5 گلي بود كه از خط دروازه ها گذشت.

پرسپوليس در همان دقايق نخست نيمه دوم انصاريان را به دليل مصدوميت از دست داد تا شيث رضايي جانشين او شود. نخستين حادثه اين نيمه در دقيقه 57 روي داد كه طي آن رضا جباري در حالي كه تنها وحيد طالب رو را در مقابل داشت توپ را به پاي وي كوبيد تا در ادامه پيروز قرباني با دفع آن يك خطر مهم را از دروازه استقلال دور نمايد.

در همين زمان هردو تيم با بردن توپ به جناحين و ارسال آن برروي دروازه قصد بازكردن دروازه يكديگر را داشتند كه اين حربه ثمر چنداني براي طرفين دربرنداشت. سهراب انتظاري در دقيقه 63 به جاي مهرداد اولادي وارد زمين شد كه در همان بدو ورود با شوتي سنگين كه از بالاي دروازه استقلال به خارج رفت خطرناك نشان داد.

در دقيقه 68 نخستين گل اين مسابقه توسط رضا عنايتي براي استقلال به دست آمد. توپ در يك رفت و برگشت برروي سر عنايتي جفت و جور شد تا اين بازيكن با ضربه اي آرام توپ را به تور دروازه پرسپوليس آشنا نمايد. در دقيقه 70 ضربه كاشته زيباي جواد كاظميان مي رفت تا بازي را به تساوي بكشاند كه نوك انگشتان طالب لو و در ادامه تير دروازه مانع از اين امر شد. سرانجام در دقيقه 73 بروري يك ضربه كرنر توپ پس از برخورد به رضا عنايتي برروي سر شيث رضايي قرار گرفت تا ضربه سر اين بازيكن جوان نخستين گل پرسپوليس را رقم بزند. دو دقيقه بعد بازهم برروي سانتر كاظميان توپ در موقعيت آفسايد برروي سر انتظاري قرار گرفت تا پرسپوليس به دومين گل خود در اين مسابقه دست يابد.

اما شادي پرسپوليسي ها دوام نداشت و محمود فكري در پي يك ضربه كرنررفت و برگشت از داخل محوطه جريمه با شوتي زميني توپ را دور از دستان محمدي با تور آشنا كرد تا بازي به تساوي كشيده شود. و سرانجام در وقتهاي اضافه بازي برروي سانتر فرزاد مجيدي پيروز قرباني از تعلل مدافعان پرسپوليس استفاده كرد و با ضربه سر خود پيروزي را براي استقلال به ارمغان آورد.

اين مسابقه با داوري والنتين ايوانف در نهايت با حساب 3 بر دو به سود استقلال پايان پذيرفت.