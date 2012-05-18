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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

فتحی پور:

جشنواره عشایر آذربایجان شرقی به یک مراسم ملی تبدیل شود

جشنواره عشایر آذربایجان شرقی به یک مراسم ملی تبدیل شود

کلیبر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان های کلیبر ،خدافرین و بخش هوراند خواستار تبدیل جشنواره فرهنگی ورزشی آذربایجان شرقی به یک جشنواره ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر استان با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر این جشنواره جایگاه خود را در اذهان عمومی پیدا کرده و نیازمند توجه جدی مسئولین برای تثبیت مکان جشنواره و معرفی آن در سطح ملی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تغییر مکان جشنواره باعث خسارت عشایر و کشاورزان منطقه می شود.

فتحی پور در ادامه تصریح کرد: باید تلاش کرد تا منطقه کلیبر،خدافرین و هوراند از نظر پیشرفت اقتصادی وکشاورزی شاهد حرکت های ارزشمندی باشد.

نماینده مردم کلیبروخدافرین در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط فعلی در عرصه بخش کشاورزی این منطقه غیر قابل وصف است و از مسئولین خواسته می شود تا حمایت های جدی از این بخش در شهرستان به عمل آورند.

فتحی پور ادامه داد : باید از امکانات موجود در منطقه نظیر سد خدافرین حداکثر استفاده به نفع اهالی منطقه و رفع بیکاری از جوانان انجام گیرد.

وی همچنین پرداختن به فعالیت های فرهنگی در منطقه را امری ضروری دانست و عنوان کرد: متآسفانه باوجود علاقه شدید اهالی منطقه به ورزش به ویژه سوارکاری ، تا کنون فضای ورزشی مناسبی تهیه نشده و این شهرستان فاقد پیست اسب سواری است که اداره کل ورزش و جوانان باید اقدام جدی و موثری در این زمینه انجام دهد. 

کد مطلب 1605243

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