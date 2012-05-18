جشنواره عشایر آذربایجان شرقی به یک مراسم ملی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر استان با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر این جشنواره جایگاه خود را در اذهان عمومی پیدا کرده و نیازمند توجه جدی مسئولین برای تثبیت مکان جشنواره و معرفی آن در سطح ملی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تغییر مکان جشنواره باعث خسارت عشایر و کشاورزان منطقه می شود.

فتحی پور در ادامه تصریح کرد: باید تلاش کرد تا منطقه کلیبر،خدافرین و هوراند از نظر پیشرفت اقتصادی وکشاورزی شاهد حرکت های ارزشمندی باشد.

نماینده مردم کلیبروخدافرین در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط فعلی در عرصه بخش کشاورزی این منطقه غیر قابل وصف است و از مسئولین خواسته می شود تا حمایت های جدی از این بخش در شهرستان به عمل آورند.

فتحی پور ادامه داد : باید از امکانات موجود در منطقه نظیر سد خدافرین حداکثر استفاده به نفع اهالی منطقه و رفع بیکاری از جوانان انجام گیرد.

وی همچنین پرداختن به فعالیت های فرهنگی در منطقه را امری ضروری دانست و عنوان کرد: متآسفانه باوجود علاقه شدید اهالی منطقه به ورزش به ویژه سوارکاری ، تا کنون فضای ورزشی مناسبی تهیه نشده و این شهرستان فاقد پیست اسب سواری است که اداره کل ورزش و جوانان باید اقدام جدی و موثری در این زمینه انجام دهد.