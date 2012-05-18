  1. جامعه
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

اجرایی شدن آیین نامه های طب سنتی در آینده نزدیک

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت از تصویب آیین نامه های طب سنتی و اجرایی شدن آنها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طب سنتی ایران بسیار غنی است به طوریکه 7000 جلد کتاب در این زمینه داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر لاریجانی افزود: تنها فهرست سرفصل این طب در روایات و قرآن 2000 صفحه کتاب است و آنقدر در این زمینه غنی هستیم که گفته شده به اندازه نفت می توانیم از طب سنتی عایدات داشته باشیم.

رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم ادامه داد: کارهایی که در این طب تاکنون انجام شده است برای خارجی هایی که می بینند و می شنوند اعجاب آور است.

لاریجانی گفت: مدل توسعه طب سنتی و اسلامی باید مشخص شود. در کشور چین بر اساس طب سنتی وسیعی که دارند دانشگاه بزرگ طب سنتی و شرکت های داروسازی بسیار بزرگی راه اندازی شده است و وزارت بهداشت آنان معاونت طب سنتی دارد.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: باید بین آموزش طب سنتی و طب مدرن الفت به وجود بیابد، هنوز از بسیاری از خواص این طب ناآگاهیم و به عنوان مثال نمی دانیم عرق کف دست به راحتی با حنای سفید برطرف می شود، در حالی که طب مدرن به این مشکل جواب درخور توجهی نداده است.
 
رئیس شورای نظریه پردازی وزارت بهداشت از تصویب آیین نامه های طب سنتی و اجرایی شدن آنها در آینده نزدیک خبر داد و خواستار توجه به این طب در داروسازی شد.
کد مطلب 1605275

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