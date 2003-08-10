بدون هماهنگي با نيروي انتظامي پاركها را بدون حصار كردند

سردار عليرضا جزيني د ر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : حذف حصار پاركها موجب شده كه تردد در اين اماكن غبر قابل كنترل باشد و به اين ترتيب افراد خلافكار مي توانند آزادانه به اين اماكن رفت و آمد كنند ومشكلات امنيتي و اخلاقي در پاركها به وجود آورند.

وي ادامه داد : سازمانهاي متعددي د رسياستگزاري و نظارت بر اماكن تفريحي و پاركها نقش دارند ، به همين علت هر تصميمي كه براي اداره اين فضاها اتخاذ مي شود بايد باهماهنگي همه دستگاههاي مسئول انجام شود تا از بروز مشكلات بعدي د ر اداره اين اماكن جلو گيري شود.

وي گفت : پاركها و فضاهاي تفريحي شهرها به خصوص د ر كلان شهر تهران به علت مشكلات ناشي از زندگي شهري در صورتي كه به درستي مورد استفاده قرار گيرند ، مي توانند محل مناسبي براي استراحت و پر كردن اوقات فراغت باشند و به اين ترتيت شرايط لازم را براي آرامش روحي شهروندان مهيا مي كنند.

وي افزود: نبود يك متولي مشخص براي اداره پاركها وفضاهاي تفريحي ، توزيع نامناسب اين اماكن د ر شهرها ، كمبود فضاهاي تفريحي نسبت به جمعيت شهرنشين ، نبود شرايط مناسب براي كنترل اين اماكن و مشكلات ديگر اجتماعي مانند بيكاري اماكن ، موجب شده پاركها و فضاهاي سبز تفريحي به خصوص پاركهاي جنگلي اطراف تهران محل تردد افراد خلافكار ، فاسد و بي بند وبار باشد.

سردار جزيني اضافه كرد: بيشتر افراد خلافكار د ر پاركها را بيكاران ، افراد بي خانمان ، كودكان بي سرپرست ، افراد فراري از منزل ، معتادان و فروشندگان مواد مخدر تشكيل مي دهند .

وي ادامه داد : نيروي انتظامي كشور به منظور كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي د ر پاركها ايستگاههاي پليس را در اين اماكن به خصوص د ر پاركهاي بزرگ تهران مستقر كرده است ، همچنين با صدور دستور العملهاي اجرايي و اولويت بندي پاركهاي بزرگ نيروهاي مورد نياز براي حفظ امنيت در اين پاركها مستقر شده اند.

وي گفت : ماموران نيروي انتظامي با گشت زني د ر پاركها د ر يك سال گذشته دو هزار ولگرد ، 110 نفر فراري از منزل ، 750 نفر معتاد ، 60 نفر سارق ، 380 نفر توزيع كننده مواد مخد ر را در سطح پاركهاي تهران دستگير كرده اند، همچنين 28 جسد متعلق به افراد معتاد نيز در اين مدت د ر تهران كشف شده است .

وي ادامه داد : معضلات اجتماعي راهكار اجتماعي دارند به همين دليل نمي توان تنها با ديد امنيتي و تنها با حضور پليس امنيت و رفاه مردم را فراهم كنيم به همين علت همكاري همه سازمانهاي مسئول د ر اين زمينه مانند شهرداري ها ، وزارت كشور ، سازمان ملي جوانان ، سازمان محيط زيست و ساير ارگانهاي مسئول و حضور مردم براي برقراري امنيت و نشاط د ر پاركها ضروري است.

وي افزود: يكي از عوامل مهم كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي در فضاهاي تفريحي، افزايش مراكز فرهنگي و خدمات آموزشي و سياحتي د ر اين مراكز است و در صورتي كه سازمانهاي مسئو ل به اجراي برنامه هاي فرهنگي شاد و مورد علاقه جوانان د ر پاركها اقدام كنند تا حد زيادي از ناهنجاري ها و آسيبهاي اجتماعي د ر جامعه و به خصوص د ر فضاهاي تفريحي كاسته مي شود.

وي اضافه كرد : جوانان به خصوص در فصل تابستان به علت فراغت از تحصيل براي پر كردن اوقات خود نيازمند امكانات مناسب و برنامه هاي كاربردي و جذاب هستند ، درغير اين صورت شرايط لازم براي انحراف آنان به سوي كارهاي خلاف فراهم مي شود .