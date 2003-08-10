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۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۲۵

معاون انتظامي نيروي انتظامي كشور در گفتگو با "مهر" انتقاد كرد:

بدون هماهنگي با نيروي انتظامي پاركها را بدون حصار كردند

بدون هماهنگي با نيروي انتظامي پاركها را بدون حصار كردند

معاون انتظامي نيروي انتظامي كشور گفت : حذف حصار پاركهاي بزرگ كشور عامل نا امني و افزايش ناهنجار ي در اين اماكن است كه بدون نظر خواهي از نيروي انتظامي انجام شده است .

سردار عليرضا جزيني د ر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : حذف حصار پاركها موجب شده كه تردد در اين اماكن غبر قابل كنترل باشد و  به  اين ترتيب  افراد خلافكار مي توانند آزادانه  به اين اماكن  رفت و آمد كنند ومشكلات امنيتي و  اخلاقي در پاركها به وجود آورند.

 وي ادامه داد : سازمانهاي متعددي  د رسياستگزاري و نظارت بر اماكن تفريحي و پاركها نقش دارند ، به همين علت  هر تصميمي كه براي اداره  اين فضاها  اتخاذ مي شود بايد باهماهنگي  همه  دستگاههاي مسئول انجام شود تا از بروز مشكلات بعدي د ر اداره  اين اماكن  جلو گيري شود.

 وي گفت : پاركها و فضاهاي  تفريحي شهرها به خصوص د ر كلان  شهر تهران به علت مشكلات   ناشي از زندگي شهري   در  صورتي كه به درستي مورد استفاده قرار گيرند ،  مي توانند محل مناسبي براي استراحت و پر كردن اوقات فراغت باشند  و به اين ترتيت  شرايط لازم را براي   آرامش روحي  شهروندان  مهيا مي كنند.

  وي افزود: نبود يك متولي مشخص براي اداره پاركها وفضاهاي تفريحي  ، توزيع نامناسب اين اماكن د ر شهرها ، كمبود فضاهاي  تفريحي نسبت  به جمعيت شهرنشين ، نبود شرايط مناسب براي كنترل اين اماكن  و مشكلات ديگر اجتماعي مانند  بيكاري  اماكن ، موجب شده  پاركها و فضاهاي  سبز تفريحي به خصوص  پاركهاي جنگلي اطراف تهران محل  تردد افراد خلافكار ، فاسد و بي بند وبار باشد.

  سردار جزيني اضافه كرد: بيشتر افراد خلافكار د ر پاركها را بيكاران ، افراد بي خانمان ، كودكان بي سرپرست ، افراد فراري از  منزل ،  معتادان  و  فروشندگان مواد مخدر تشكيل مي دهند .

وي ادامه داد : نيروي انتظامي كشور به منظور كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي د ر پاركها ايستگاههاي پليس را  در اين اماكن به خصوص د ر پاركهاي بزرگ تهران مستقر كرده است ،  همچنين با صدور دستور العملهاي اجرايي و اولويت بندي پاركهاي بزرگ   نيروهاي  مورد نياز براي   حفظ امنيت در  اين پاركها  مستقر شده اند.

  وي  گفت : ماموران  نيروي  انتظامي با گشت زني د ر پاركها د ر يك سال گذشته  دو هزار ولگرد ، 110 نفر فراري از منزل ، 750 نفر معتاد  ، 60 نفر سارق ،  380 نفر توزيع كننده  مواد مخد ر را در سطح پاركهاي تهران دستگير  كرده اند، همچنين 28  جسد متعلق به افراد معتاد نيز در اين مدت د ر تهران كشف شده است .

 وي ادامه داد : معضلات اجتماعي راهكار اجتماعي دارند  به همين دليل  نمي توان تنها با ديد امنيتي و تنها با حضور پليس امنيت و رفاه مردم را  فراهم كنيم به همين علت  همكاري  همه سازمانهاي مسئول د ر اين زمينه مانند شهرداري ها ، وزارت كشور ،  سازمان ملي جوانان ،  سازمان محيط زيست و ساير ارگانهاي مسئول  و حضور مردم براي  برقراري  امنيت و نشاط د ر پاركها ضروري است.

  وي افزود: يكي از عوامل  مهم كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي در فضاهاي تفريحي، افزايش مراكز فرهنگي و خدمات آموزشي و سياحتي د ر اين مراكز است  و در صورتي كه سازمانهاي مسئو ل به اجراي برنامه هاي فرهنگي  شاد و مورد علاقه جوانان  د ر پاركها  اقدام كنند  تا حد زيادي از ناهنجاري ها و  آسيبهاي اجتماعي د ر جامعه و به خصوص د ر فضاهاي تفريحي كاسته مي شود.

 وي اضافه كرد : جوانان به خصوص در فصل تابستان به علت فراغت از تحصيل براي  پر كردن اوقات خود نيازمند  امكانات مناسب  و  برنامه هاي كاربردي و جذاب هستند ، درغير اين صورت شرايط لازم  براي  انحراف آنان به سوي  كارهاي خلاف  فراهم  مي شود .

کد مطلب 16053

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