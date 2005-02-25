دبير شوراي عالي امنيت ملي پيشرفت سريعتر در گروه هاي كاري سه گانه با اتحاديه اروپا و سه كشور اروپايي را خواستار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" از برلين ، حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين ديدار گفت : ايران با اروپا در مورد عدم ساخت سلاح هسته اي كاملا توافق دارد و ايران بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب و تعهداتي كه در قبال معاهدات بين المللي دارد، با بمب هسته اي و سلاح هاي كشتار جمعي مخالف است.

وي با بيان اين مطلب كه ايران با مقررات بين المللي عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي و كشتار جمعي صد در صد موافق است، تضمين هاي عيني جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتماد جامعه جهاني در مورد عدم انحراف به سمت ساخت سلاح هسته اي را اين گونه تشريح كرد كه از نظر شرعي، فتواي رهبري معظم انقلاب و از نظر حقوقي نيز معاهدات و مقررات بين المللي ملاك اصلي خواهد بود و ايران از حقوق مشروع و قانوني خود در تكنولوژي صلح آميز هسته اي نخواهد گذشت و هيچ گونه تبعيضي را در اعمال معاهده هسته اي عليه ايران نخواهد پذيرفت.

يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان نيز در اين ديدار با اشاره به ابتكار سه كشور اروپايي در اكتبر 2003 گفت : اروپا براي جلوگيري از يك بحران بسيار جدي بين المللي كه حتي خطر جنگ را به وجود آورده بود، قدم به ميدان گذاشت و همكاري هاي ايران و اروپا باعث كنترل بحران مهم بين المللي گرديد و از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري شد و روند عادي سازي پرونده هسته اي ايران در داخل شوراي حكام آغاز شد.

وي افزود : در سال 2003 به خاطر بحران هسته اي روابط اقتصادي آلمان با ايران به 650 ميليون يورو تقليل يافت و بلافاصله بعد از توافقات، روابط تجاري و اقتصادي به بيش از 2 ميليارد يورو افزايش يافت و اين ارتقاء سطح همكاري ها صرفا مديون سياست هاي هسته اي ايران است كه روند روابط اقتصادي ايران با ساير كشورهاي اروپايي نيز همين مسير را طي كرده است كه نبايد اين دستاورد مهم پروسه هسته اي را دست كم گرفت و در عين حال اروپا با بهره مندي از تكنولوژي ها و امكانات صلح آميز هسته اي مثل نيروگاه هسته اي مخالفتي ندارد.

وزير امور خارجه آلمان اظهار اميدوراي كرد كه گروه هاي كاري با سرعت بيشتري فعاليت خود را ادامه دهند.