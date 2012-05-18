تظاهرات گسترده مردم بحرین علیه طرح الحاق به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، جنبش 14 فوریه از مردم بحرین تقاضا کرده است که امروز در تمام مناطق این کشور علیه طرح عربستان سعودی درباره الحاق بحرین و همچنین در محکومیت توطئه های آمریکا دست به تظاهراتی گسترده بزنند.

این جنبش تاکید کرده که مردم بحرین امروز با شعار "جمعه بر ملا کردن توطئه آمریکایی" به خیابانها آمده و از طرفی بر لزوم خروج اشغالگران سعودی از بحرین تاکید می کنند.

از سوی دیگر؛ برخی دیگر از جنبشهای سیاسی بحرینی از مردم خواسته اند که عصر امروز در خیابان البدیع در استان الشمالیه بحرین تظاهرات کنند.

این در حالی است که نظامیان رژیم آل خلیفه شب گذشته با حمایت اشغالگران سعودی، تظاهرات مردم بحرین را به شدت سرکوب کردند که طی آن چندین نفر زخمی شده اند.