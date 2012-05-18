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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

استاندار گلستان خواهان توسعه روابط با بالکان شد

استاندار گلستان خواهان توسعه روابط با بالکان شد

آق تقای - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان خواهان توسعه سطح روابط بین این استان و استان بالکان ترکمنستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه در حاشیه همایش مختومقلی فراغی از سفیر ترکمنستان خواست همانگونه که سطح روابط ایران و ترکمنستان عالی است، برای افزایش مناسبت گلستان و بالکان برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: تجارت چمدانی، مرزی و بازراچه مرزی و ... از جمله زمینه های همکاری دو استان می تواند باشد.

وی به همایش مختومقلی فراغی اشاره کرد و گفت: تحکیم وحدت بین اقوام مختلف مهمترین خروجی همایش بین المللی مختومقلی فراغی است.

قناعت گفت: باید ضمن تبیین اندیشه های ناب اسلامی برای تحکیم وحدت بین اقوام از همایش مختومقلی استفاده کنیم زیرا در شرایط کنونی نظام سلطه درصدد تفرقه بین مسلمانان است.
 

کد مطلب 1605345

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