استاندار گلستان خواهان توسعه روابط با بالکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت جمعه در حاشیه همایش مختومقلی فراغی از سفیر ترکمنستان خواست همانگونه که سطح روابط ایران و ترکمنستان عالی است، برای افزایش مناسبت گلستان و بالکان برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: تجارت چمدانی، مرزی و بازراچه مرزی و ... از جمله زمینه های همکاری دو استان می تواند باشد.

وی به همایش مختومقلی فراغی اشاره کرد و گفت: تحکیم وحدت بین اقوام مختلف مهمترین خروجی همایش بین المللی مختومقلی فراغی است.

قناعت گفت: باید ضمن تبیین اندیشه های ناب اسلامی برای تحکیم وحدت بین اقوام از همایش مختومقلی استفاده کنیم زیرا در شرایط کنونی نظام سلطه درصدد تفرقه بین مسلمانان است.

