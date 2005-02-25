گل دوم پرسپوليس آفسايد بود

به گزارش خبرنگار "مهر" رضا غياثي با ذكر اين مطلب در ادامه اظهار داشت: ايوانف در مجموع قضاوت قابل قبولي را از خود ارائه كرد و مشكل چنداني در اداره اين ديدار حساس نداشت .
لازم به ذكر است گل دوم پرسپوليس در دقيقه 75 توسط سهراب انتظاري به ثمر رسيد.اين ديدار در نهايت با حساب 3 بر دو به سود استقلال پايان پذيرفت.
گل دوم پرسپوليس در ديدار مقابل استقلال در موقعيت آفسايد به ثمر رسيد.
به گزارش خبرنگار "مهر" رضا غياثي با ذكر اين مطلب در ادامه اظهار داشت: ايوانف در مجموع قضاوت قابل قبولي را از خود ارائه كرد و مشكل چنداني در اداره اين ديدار حساس نداشت .
کد مطلب 160536
نظر شما