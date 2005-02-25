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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۴۱

رييس كميته داوران اعلام كرد:

گل دوم پرسپوليس آفسايد بود

گل دوم پرسپوليس در ديدار مقابل استقلال در موقعيت آفسايد به ثمر رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر" رضا غياثي با ذكر اين مطلب در ادامه اظهار داشت: ايوانف در مجموع قضاوت قابل قبولي را از خود ارائه كرد و مشكل چنداني در اداره اين ديدار حساس نداشت .
لازم به ذكر است گل دوم پرسپوليس در دقيقه 75 توسط سهراب انتظاري به ثمر رسيد.اين ديدار در نهايت با حساب 3 بر دو به سود استقلال پايان پذيرفت.

کد مطلب 160536

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