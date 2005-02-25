گل دوم پرسپوليس آفسايد بود

به گزارش خبرنگار "مهر" رضا غياثي با ذكر اين مطلب در ادامه اظهار داشت: ايوانف در مجموع قضاوت قابل قبولي را از خود ارائه كرد و مشكل چنداني در اداره اين ديدار حساس نداشت .

لازم به ذكر است گل دوم پرسپوليس در دقيقه 75 توسط سهراب انتظاري به ثمر رسيد.اين ديدار در نهايت با حساب 3 بر دو به سود استقلال پايان پذيرفت.