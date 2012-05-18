اتحاد بحرین و عربستان از توطئه های شوم نظام سلطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در این بیانیه آورده است: مثلث شوم استکبار جهانی آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب صیونیستی اقدام به این توطئه کرده است.

در این بیانیه آمده است: استکبار جهانی به منظور مقابله با قیام های مردمی و بیداری اسلامی، کنترل اوضاع و مهار بحران داخلی بحرین، ایجاد جنگ در میان کشورهای حوزه خلیج فارس و متشنج کردن اوضاع خاورمیانه، اقدام به راه اندازی توطئه های شیطانی از جمله طرح اتحاد بحرین و عربستان کرده است.

این بیانیه می افزاید: نظام سلطه و غرب با همه فشارها و خشونت ها نتوانسته قامت بلند مردم مسلمان ، روحانیت فداکار و ملت غیور بحرین را که به بلندای حقیقت تاریخ است، خم کند و اراده های پولادین آنان را در هم بشکنند.

نماینده ولی فقیه استان مرکزی در بخش دیگری از بیانیه یادآور شده است: سران رژیم آل سعود و آل خلیفه باید بدانند که با برپایی این گونه توطئه ها و اقدامات نابخردانه نمی توانند جنبش مردمی بحرین و بیداری اسلامی را در سطح منطقه مهار کنند.

آیت الله دری نجف آبادی در این بیانیه افزوده است: این طرح شوم باعث استحکام و اتحاد هرچه بیشتر مردم در بحرین و سایر کشورهای اسلامی منطقه خواهد شد.

وی در این بیانیه ضمن محکومیت شدید این گونه اقدامات نابخردانه، نامشروع و غیر قانونی و تجاوز به حقوق ملت شریف بحرین، از جنبش مردمی و بیداری اسلامی در بحرین اعلام حمایت کرد.