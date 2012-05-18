موضوع استفاده از مزدوران در جنگ لیبی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حضور شمار زیادی از مزدوران در درگیری ها میان مخالفان دیکتاتور سابق لیبی و نظامیان و هواداران وی موضوع بررسی کارشناسان سازمان ملل خواهد بود.

به همین منظور گروهی از کارشناسان این سازمان طی هفته آینده به این کشور شمال آفریقا سفر خواهند کرد.

رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با اعلام این مطلب گفت هدف هیئت مذکور بررسی گزارشهای ارائه شده در مورد به کار گرفته شدن مزدوران خارجی در جنگ لیبی و جنایات ارتکابی توسط این نظامیان است. کارشناسان سازمان ملل همچنین قصد دارند در مورد فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی در لیبی تحقیق کنند.

هفته گذشته نیز با گذشت هفت ماه از کشته شدن "معمر قذافی" به دست مخالفانش، سازمان ملل از شکنجه هزاران نفر از طرفداران وی در زندانهای مخفی این کشور خبر داد.

"یان مارتین" نماینده سازمان ملل در لیبی با اعلام این مطلب گفت : شکنجه حدود 4 هزار نفر در زندانهای مخفی به دست شبه نظامیان از جمله بزرگترین موانع برقراری حاکمیت قانون در این کشور است. وی که در نیویورک سخن می گفت همچنین از وجود موارد بی شمار نقض حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان لیبیایی خبر داد.