به گزارش مهر، خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: کارلوس کی روش تاکید کرد که این 10 بازیکن در حالت آماده باش هستند و پس از دیدارهای دوم و سوم خرداد لیگ قهرمانان آسیا، فهرست نهایی ازبین این بازیکنان اعلام خواهد شد تا در اسرع وقت خود را به اردوی ترکیه برسانند. اسامی بازیکنانی که به آنان آماده باش داده شده به این شرح است:

استقلال: سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری، آندرانیک تیموریان، مجتبی جباری، فریدون زندی

پرسپولیس: علی کریمی، مهرداد پولادی، غلامرضا رضایی

سپاهان: سیدجلال حسینی، هاشم بیک زاده