  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۸

معاون دانشگاه خبر داد؛

گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علامه/ راه اندازی 36 رشته دکتری

گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علامه/ راه اندازی 36 رشته دکتری

معاون آموزشی دانشگاه علامه از حرکت این دانشگاه به سمت گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی خبر داد و گفت: دانشگاه موفق شده است 36 رشته دکتری را طی 6 سال راه اندازی کند.

عبدالله شفیع آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه علامه مرتب رشته جدید راه اندازی می کند از سال 84 به بعد حدود 38 رشته دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ما در دوره دکتری بسیار فعال هستیم و تعداد رشته های دانشگاه را در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری براساس افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و با توجه به نیازهایی که وجود دارد افزایش داده ایم.
 
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: دانشگاه علامه طباطبایی امسال علاوه بر دوره های آموزشی وارد دوره های پژوهشی مقطع دکتری شده است و قصد دارد رشته های مورد درخواست این دوره را که خواست جامعه و وزارت علوم است را راه اندازی کند.
کد مطلب 1605421

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