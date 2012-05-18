به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور و انقلابی اصفهان ظهر جمعه پس از آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در اعتراض به طرح شیطنت‌‌آمیز آمریکایی الحاق بحرین به عربستان سعودی راهپیمایی کردند.

نمازگزاران اصفهانی پس از آیین عبادی سیاسی نماز جمعه از میدان بزرگ امام (ره) این شهر در مسیر خیابان سپاه و میدان امام حسین (ع) حرکت کردند و با سر دادن شعارهای ضد امریکایی توطئه آل خلیفه و آل سعود را بر علیه مردم مظلوم بحرین محکوم کردند.

تظاهرکنندگان در پایان راهپیمایی در محل میدان امام حسین (ع) با شعارهای الله‌اکبر بندهای قطعنامه راهپیمایی ملت ایران در محکومیت طرح الحاق بحرین به عربستان را تایید کردند.

گزارش خبرنگاران مهر از سراسر استان اصفهان حاکی از این است که مردم نمازگزار در این خطه با راهپیمایی در مناطق مختلف انزجار خود را علیه رژیم‌های دست‌نشانده آل خلیفه و آل سعود فریاد زدند.

