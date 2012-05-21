به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از کاربران امروز محصولات بازارهای تکنولوژی و اتومبیل برای خرید یک محصول تازه تنها نام و برند آن کالا را برای انتخاب خود کافی می دانند و هیچ توجهی به مشکلات، شکایتها و نقصهای متعدد این نامهای بزرگ ندارند.

بررسیهای دقیق تنها روی تعداد معدودی از این نامهای بزرگ که تصور می شود برخی در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند، نشان می دهد که این نقصها و ضعفها در پس تمام این نامها وجود دارد.

مشکل صدای آی‌فن هنگام تماس

درنظر برخی کاربران حوزه آی تی نام اپل بهترین انتخاب برای خرید آی فن، آی پد و آی پاد است و تنها حک نام شرکت بزرگی چون اپل در پشت تلفنهای هوشمند این دسته افراد می تواند کافی باشد؛ غافل از اینکه همین نام بزرگ اپل برای بسیاری از کاربران آی فنها، آی پدها و حتی رایانه های مک مشکلات قابل توجهی را رقم زده است.

اگرچه اپل تلاش کرده است که مسائل مربوط به خالی شدن باتری آی فن های خود را اصلاح کند اما هنوز هم باید با مشکل بی صدا کردن این تلفن هوشمند که از آن با عنوان "audiogate" یاد می شود اقدامی صورت دهد.

شکایتهای بسیاری از سوی کاربران "آی فن چهار" و "آی فن چهار اس" در رابطه با این مشکل وجود دارد و حتی برخی از کاربرانی که خود از این محصولات استفاده می کنند راهکارهای موقتی برای حل مشکلات دیگران ارائه داده اند اما تاکنون هیچ راهکار رسمی از سوی اپل ارائه نشده است و برخلاف مشکل باتریها حتی به روز کردن سیستم عامل iOS نیز مشکل مربوط به صدا را حل نکرده است.

مشکلات "WiFi" در "آی- پد جدید"

چند هفته پس از حیات "آی- پد جدید" تعدادی از کاربران، مشکلاتی جدی با اولین محصول "پسا- استیو جابز" پیدا کردند؛ به نحوی که در نخستین روزهای ورود این تبلت به بازار چندین کاربر اظهار داشتند که باتریهای این دستگاه در ادامه چند ساعت کار مداوم به شدت گرم می شوند اما اپل در روزهای اخیر با انجام چندین آزمایش، خبر معایب باتری "آی- پد جدید" را تکذیب کرد.

اکنون به نظر می رسد که اتصال "وای- فای" جواهر جدید اپل نیز با مشکلاتی مواجه شده است. اما این بار اپل نیز صحت این نقص را تائید کرد. بسیاری از کاربران در این روزها اظهار داشتند که با از دست دادن اتصال "وای- فای" و کاهش سرعت در فاز بارگذاری و ارسال فایل مواجه شده اند.

هجوم ویروسها به رایانه های مک

بسیاری همواره اعتقاد داشتند که رایانه های "مک" نسبت به رایانه های برپایه ویندوز از ضریب ایمنی بالایی برخوردارند و در شرایطی که ویندوزها همواره مورد هجوم مداوم ویروسها قرار گرفته اند "مک ها" از یک دیوار محکم در مقابل این حملات برخوردار بوده اند؛ اما اکنون با اولین هجوم ویروسی به رایانه های مک این باور قدیمی از بین رفته است.

چندی پیش شرکت روسی آنتی ویروسهای "دکتر وب" اعلام کرد که ویروسی با عنوان "فلش بک" به 600 هزار رایانه "مک" آسیب رسانده است. به دنبال آن اپل نیز کد امنیتی بستن این حفره را عرضه کرد. این ویروس تا حدی خطرناک به نظر می رسد که حتی 274 مکینتاش متصل به شبکه در مقر مرکزی اپل در کوپرتینوی کالیفرنیا نیز آلوده شده اند.

اختلال عملکرد باتریهای لپ تاپهای سونی

در آوریل 2006، یک باتری لپ تاپ سونی در ژاپن منفجر شد و آتش گرفت که یک زوج ژاپنی در توکیو از شرکت سونی و اپل در رابطه با این رویداد به دادگاه شکایت کردند. در متن دادخواست استدلال شده بود که انگشتان مرد هنگام آتش گرفتن این باطری آسیب دیده و زن در نتیجه استرس به وجود آمده از این رویداد تحت درمان قرار گرفته است.

در آگوست همان سال، شرکتهای سونی و دل معایب بزرگی را در چندین باتری لپ تاپ شرکت سونی مورد تصدیق قرار دادند و اظهار داشتند که این معایب ممکن است به گرم شدن بیش از حد و آتش گرفتن منتهی شود. هزینه این فراخوانی بین سونی و Dell تقسیم شد. شرکت Dell نیز تصدیق کرده است که یکی از لپ تاپهای این شرکت در ایالت ایلی نویز آتش گرفت.

همچنین سونی در سال 2010 نیز فراخوانی برای جمع آوری بیش از 500 هزار لپ تاپ VAIO از سری F وC ارائه داد و علت آن را عدم کنترل درجه حرارت این دستگاه ها اعلام کرد.

ذوب شدن قطعات داخلی تلویزیون های ال سی دی براویا

وجود نقص‌های مختلف از جمله ذوب شدن برخی قطعات داخلی تلویزیون‌های ال‌سی‌دی براویا، سونی را وادار کرد تا برای یک میلیون و 600 هزار دستگاه از این تلویزیون‌های 40 اینچ خود فراخوان سراسری اعلام کند.

نقص دوربینهای سایبرشات سونی

به گزارش مهر، سونی برای دومین بار اعلام کرده که در دوربینهای دیجیتالش اشکال فنی وجود دارد و به دلیل اشکال فنی، برخی از مدل های دوربین های سایبرشات خود را از بازار جمع خواهد کرد.

این شرکت می گوید که مشکل پیش آمده از ناحیه سنسور تصویر است که تصویر را به خوبی ثبت نمی کند.

عیب بزرگ پورشه در سیستم روشنایی

شرکت خودروسازی پورشه 21 هزار دستگاه از خودروهای مدل کاین (PorscheCayennes) را که در چین به فروش رفته ‌اند و 100 دستگاه دیگری که در سراسر جهان به فروش رسیده فراخوان کرده تا عیب موجود در سیستم روشنایی آنها را برطرف کند.

این فراخوان شامل چهار مدل از خودروی کاین می‌شود که در فاصله مارس2011 تا ژانویه 2012 میلادی تولید شده‌اند چرا که نگرانی مسئولان پورشه از این امر است که چراغهای جلوی این خودرو توسط یک بست پلاستیکی درجای خود ثابت نگاه داشته شده است که به صورت بالقوه می تواند تحت فشار شکسته شود.

نقص ترمز اتومبیلهای هیبرید تویوتا

در فوریه 2010 شرکت اتومبیل سازی تویوتا با بیش از 100 شکایت از آمریکا و ژاپن برسر مشکلات ترمز اتومبیل محبوب هیبرید تویوتا پریوس رو به رو شد، مشکلاتی که با بازگرداندن جهانی اتومبیلهای فروخته شده در سطح جهان همراه شد.

پس این رویداد، فروش این شرکت اتومبیل سازی در آمریکا با رکود چشمگیری رو به رو شد چرا که تویوتا مجبور شد تعداد قابل توجهی از خودروهای به فروش رفته را به کارخانه بازگرداند. سازمان امنیت ترافیک بزرگراهها درآمریکا بیش از 100 شکایت درباره ترمز مدل جدید پریوس دریافت کرده و دو تصادفی که منجر به ایجاد جراحات شد نیز در این رابطه شکل گرفت.

لطمه به اعتمادپذیری در رابطه با شرکت هوندا

شرکت خودروسازی هوندا به عنوان دومین شرکت بزرگ خودرو سازی ژاپن پس از آنکه بزرگترین فراخوان خود را طی هفت سال اخیر اعلام کرد با وضعیت دشواری مواجه شد هوندا اندکی بیش از یک سال پیش با فراخواندن 646 هزار خودرو خود در شمال آمریکا و بریتانیا برای تعمیر نقص کلید پنجره ها با 2.5 درصد سقوط سهام خود رو به رو شد.

این فراخوان به اعتبار این شرکت خودروسازی ژاپنی در رابطه با امنیت و اعتمادپذیری لطمه وارد می کند چرا که اندکی پیش از آن، هوندا به دنبال فراخوان 2.3 میلیون وسیله نقلیه برسر ایرادی که به شتاب و افزایش سرعت آن ارتباط داشت، تولید و فروش هشت مدل خود را در آمریکا متوقف کرد. پیش از این هوندا برای نقص در چراغهای جلو و ضعیف شدن نور این چراغها در مدلهای سالهای 2002 تا 2004 نیز فراخوان داده بود.

رفع عیب برنامه کنترل جعبه دنده خودکار خودروهای شاسی بلند این شرکت نیز موجب فراخوان کردن حدود 1.5میلیون دستگاه خودرو و مشکل فنی کیسه هوای مدلهای آکورد، سیویک، اودیسه، پیلوت، CV-R و برخی مدلهای دیگری است که بین سال های 2001 و 2002 ساخته شده بودند نیز از دیگر مواردی بود که هوندا برای آنها فراخوان اعلام کرده بود.