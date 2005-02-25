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۷ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۲۷

دولت عراق با صدور بيانيه اي اعلام داشت:

بازداشت معاون و راننده زرقاوي

دولت عراق با صدور بيانيه اي از بازداشت معاون و راننده ابومصعب الزرقاوي سركرده القاعده در اين كشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت عراق امروز جمعه با صدور بيانيه اي اعلام داشت: دو نفراز معاونان ابومصعب الزرقاوي سركرده القاعده در عراق از جمله راننده وي را در منطقه اي به نام شهر عانه واقع در 320 كيلومتري بغداد بازداشت كرده است .

در بيانيه دولت عراق ، افزوده شده است: اين افراد در تاريخ 20 ماه جاري ميلادي درجريان عمليات بازرسي نيروهاي امنيتي عراق در شهر عانه توانستند دو تروريست با نام هاي" طالب مخلف عرسان و لمان الدليمي معروف به ابوقتيبه را بازداشت كنند.

اين بيانيه مي افزايد: ابوقتيبه يكي از نزديكان زرقاوي و مسئول فراهم ساختن منازل و هماهنگي ديدارهاي زرقاوي با مديران اقدامات تروريستي بوده است.

فرمانده پليس شهر بعقوبه عراق نيز سوم اسفنده ماه جاري نيز از بازداشت "عدي ابوفارس" از اعضاي برجسته گروهك زرقاوي را در اين شهر اعلام كرده بود.

تاكنون  بارها بسياري از مقامات عراقي و آمريكايي  مسئوليت اقدامات تروريستي در مناطق مختلف عراق را متوجه زرقاوي دانسته اند.
يادآور مي شود آمريكا مبلغ 25 ميليون دلار جايزه براي هر گونه اطلاعاتي كه منجر به بازداشت ابومصعب الزرقاوي شود، در نظر گرفته است.
 

کد مطلب 160551

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