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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۲۱

شیخی به مهر خبر داد:

تشکیل دو صندوق حمایتی ویژه خبرنگاران غرب مازندران

تشکیل دو صندوق حمایتی ویژه خبرنگاران غرب مازندران

نوشهر – خبرگزاری مهر: مسئول خانه مطبوعات غرب مازندران گفت: دو صندوق حمایتی ویژه خبرنگاران در نوشهر و چالوس تشکیل شد.

ساسان شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این صندق ها برای حمایت از خبرنگاران منطقه تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: یکی از صندوق ها، قرض الحسنه و حمایتی از خبرنگاران بوده که در صورت بروز حادثه و مشکل از این قشر حمایت کند.

وی عنوان کرد: صندوق دیگر، صندوق قرعه کشی ماهانه بوده که خبرنگاران منطقه در آن عضویت دارند.

شیخی گفت: خبرنگارانی که مایل به عضویت در صندوق حمایتی هستند باید ماهانه نسبت به پرداخت 30 هزار تومان جهت تکمیل سرمایه این صندوق حق عضویت پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: صندوق قرعه کشی خبرنگاران ماهانه 80 هزار تومان حق عضویت دارد و به قید قرعه به چهار خبرنگار جایزه داده می شود.

حدود 30 فعال رسانه ای در نوشهر و چالوس فعالیت دارند.
 

کد مطلب 1605518

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