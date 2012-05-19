تشکیل دو صندوق حمایتی ویژه خبرنگاران غرب مازندران

ساسان شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این صندق ها برای حمایت از خبرنگاران منطقه تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: یکی از صندوق ها، قرض الحسنه و حمایتی از خبرنگاران بوده که در صورت بروز حادثه و مشکل از این قشر حمایت کند.

وی عنوان کرد: صندوق دیگر، صندوق قرعه کشی ماهانه بوده که خبرنگاران منطقه در آن عضویت دارند.

شیخی گفت: خبرنگارانی که مایل به عضویت در صندوق حمایتی هستند باید ماهانه نسبت به پرداخت 30 هزار تومان جهت تکمیل سرمایه این صندوق حق عضویت پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: صندوق قرعه کشی خبرنگاران ماهانه 80 هزار تومان حق عضویت دارد و به قید قرعه به چهار خبرنگار جایزه داده می شود.

حدود 30 فعال رسانه ای در نوشهر و چالوس فعالیت دارند.

