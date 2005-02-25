روحاني: آماده ايم براي جلب اطمينان اروپا اقدامات اعتماد ساز انجام دهيم اما از حقمان نمي گذريم ؛ هيچ دولتي در ايران حق پذيرش توقف غني سازي را ندارد // شرودر: جمهوري اسلامي ايران به مذاكرات با اروپا ادامه دهد تا راه حلي پيدا كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" از آلمان ، گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در ديدار با دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي گفت : روابط سنتي خوبي در زمينه هاي سياسي و اقتصادي بين ايران و آلمان بوده و برلين مايل است كه اين روابط را توسعه دهد.

وي با بيان اين مطلب كه سرمايه گذاران اروپايي در مورد سرمايه گذاري در ايران بسيار علاقمندند، افزود : دولت آلمان به خاطر روند يك سال گذشته در پروسه هسته اي، روابط اقتصادي خود با ايران را در سطح وسيعي توسعه داده و اروپا علاقه دارد كه در پروژه هاي اقتصادي زيربنايي ايران سرمايه گذاري مناسبي انجام دهد.

صدراعظم آلمان تصريح كرد : اگر اين مذاكرات هسته اي به توافق ايران و اروپا بيانجامد تحول جديد و مثبتي در روابط ايران و جامعه جهاني به وجود خواهد آمد و مردم ايران از مزيت هاي وسيع و جديدي بهره مند خواهند شد.

همچنين گرهارد شرودر از جمهوري اسلامي ايران خواست كه به مذاكرات با اروپا ادامه دهد تا راه حلي پيدا شود.

گزارش خبرنگار ما از آلمان مي افزايد : دكتر روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در ديدار با صدر اعظم آلمان با اشاره به اين كه ايران از حقوق مسلم خود در چارچوب معاهده هسته اي در زمينه بهره مندي از تكنولوژي صلح آميز نمي گذرد، گفت : هر دولتي در ايران بخواهد توقف غني سازي را بپذيرد سقوط خواهد كرد.

وي با تاكيد بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران و اثبات اين حقيقت براي آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد: مرجع براي جامعه جهاني در مورد عدم اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي معاهدات بين المللي خلع سلاح است و ايران معاهدات خلع سلاح را پذيرفته و به آن پايبند خواهد بود.

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اين ديدار تاكيد كرد : تهران آماده است تا اروپا در مورد اطمينان از اين كه ايران به دنبال ساخت بمب هسته اي نخواهد بود، انعطاف و اقدامات اعتماد سازي را انجام دهد ولي هرگز از حقوق مسلم خود دست بر نخواهد داشت.